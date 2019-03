23.03.2019

Bald wird Löschfahrzeug angeschafft

Feuerwehr tagt in Oberhausen

Wieder einiges los war im Berichtsjahr 2018 bei der Feuerwehr Oberhausen. Der neu gewählte Vorsitzende Niklaas Krause begrüßte in seiner ersten Generalversammlung einen vollen Sitzungsraum mit vielen Nachwuchskräften.

Der 1. Kommandant Roland Sager listete gut besuchte Übungen und 21 Einsätze auf, bei denen 370 Arbeitsstunden geleistet wurden. Die bisher längste Anfahrt bleibt der Einsatz in der Raffinerie in Vohburg, bei dem acht Atemschutzgeräteträger vor Ort waren. Zur Eigensicherung bei den vielen Alarmierungen auf der B16 hat die Wehr einen Verkehrssicherungsanhänger beschafft, der in Eigenleistung hergerichtet wurde. Das 27 Jahre alte Feuerwehrfahrzeug LF8 wird mittelfristig durch ein größeres Fahrzeug ersetzt. Die Gemeinde wachse stetig, sagte Bürgermeister Fridolin Gößl, und große Betriebe siedelten sich an, sodass dies Sinn mache. Zu neuen Kassenprüfern wurden Anita Ettenreich und Manfred Birkmeier gewählt. (nr)

