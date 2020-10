vor 3 Min.

Bald wird es wieder weihnachtlich in Neuburg und Ingolstadt

Plus In Neuburg werden sowohl der Weihnachts- als auch der Christkindlmarkt stattfinden. Auch die Sozialverlosung wird es geben – allerdings anders als sonst. In Ingolstadt macht man sich noch Gedanken über den Standort.

Von Luzia Grasser

Die gute Nachricht vorweg: Auch im Corona-Jahr 2020 wird es in Neuburg weihnachtlich werden. Die neue Weihnachtsbeleuchtung wird den Stadtberg, die Donaubrücke und auch den Donaukai in adventliches Ambiente tauchen. Und auch die beiden Märkte – der Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz und der Christkindlmarkt am Karlsplatz – werden stattfinden. Zumindest dann, wenn die Infektionszahlen es zulassen. Hinter einer anderen Neuburger Tradition steht hingegen noch ein großes Fragezeichen: Wird die Wichtelhütte auch in diesem Jahr wieder aufgebaut werden? Kalle Grömmer, der zusammen mit Rüdiger Mahlo die Hütte betreibt, sagt: „Wir werden alles dafür tun.“

Dichtes Gedränge gehört zur Wichtelhütte. Die Betreiber setzen alles daran, dass es sie auch unter Corona-Bedingungen geben kann. Bild: Gloria Geissler

Viele weihnachtliche Traditionen werden in Neuburg erhalten bleiben

Kinder laufen Schlittschuh auf der Eisfläche, Holzschnitzer Anselmo Plancker wird an einer einmaligen Figur arbeiten, die Pyramide überstrahlt den Weihnachtsmarkt und die Menschen wärmen sich bei winterlichen Temperaturen an einem Glühwein oder besuchen die Ausstellung in der Schrannenhalle – auf diese Weihnachtsidylle werden die Neuburger auch in diesem Jahr nicht verzichten müssen. Und doch wird sich einiges ändern. Nicht nur Abstand halten und Maske tragen wird dazu gehören, der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr auch digital.

Die Ziehung bei der Neuburger Sozialverlosung findet in diesem Jahr online statt

Das betrifft vor allen Dingen die Sozialverlosung. Viele Neuburger hatten gebangt, dass sie in diesem Jahr möglicherweise abgesagt werden muss. Denn eine Bühne, vor der sich vor den Zwischenziehungen und der Hauptziehung am 23. Dezember die Menschen drängen, wird es nicht geben. Stattdessen werden die Ziehungen nach Auskunft von Bernhard Pfahler vom BRK online unter

www. neuburger-weihnacht.de übertragen werden. Für die Überreichung der Preise – die immerhin einen Gesamtwert von rund 85.000 Euro haben – wird dann ein zentraler Termin bekannt gegeben. Ein Auto als Hauptpreis wird es weiterhin geben. Die Gewinner werden neben der Homepage auch auf einer Tafel am Weihnachtsmarkt bekannt gegeben.

Neuerungen sind zudem beim Losverkauf angesagt. So werden einzelne Päckchen mit fünf beziehungsweise zehn Losen verkauft. Wer eine andere Anzahl haben möchte, dem werden die Lose von den Ehrenamtlichen überreicht. Wenn jemand unbedingt selbst ziehen möchte, der muss Einmalhandschuhe tragen.

Ins Internet wandern nach Auskunft von Stadtsprecher Bernhard Mahler auch andere Fixpunkte der Neuburger Weihnacht. Die Ziehung beim Sternderlpass findet nur online statt und auch das Puppentheater kann seine Vorstellungen nur digital zeigen. Dazu werden im Vorfeld vier Stücke eingespielt, die wöchentlich zu sehen sind.

Auf eine Bratwurstsemmel oder eine Tasse Glühwein muss auch im Corona-Winter kein Besucher verzichten. Gäste, die sich an den Stehtischen aufhalten, müssen allerdings ihre Personalien angeben. Die Tische werden danach desinfiziert.

Der Neuburger Rathausfletz wird in diesem Jahr nicht geöffnet

Wenig Unterschied zu den Vorjahren wird es beim Christkindlmarkt in der Altstadt geben. Der größte: Der Rathausfletz wird nicht geöffnet. Während in den Vorjahren rund 15.000 Besucher an zwei Wochenenden dort das weihnachtliche Flair genossen haben, dürften sich nach Auskunft von Bernhard Mahler in diesem Jahr nur sieben Personen gleichzeitig dort aufhalten.

Sowohl der Weihnachts- als auch der Christkindlmarkt werden nicht umzäunt. Sollten sich die Besucher zu eng drängen, dann müsste laut Mahler der Kommunale Ordnungsdienst für Ordnung sorgen. Über die Jahre sei es immer Ziel gewesen, „dass möglichst viele Leute zu uns kommen und möglichst lange bleiben“. Das werde in diesem Jahr nun ins Gegenteil verkehrt.

„Wir wollen, dass die Wichtelhütte stattfindet“: Das sagt Kalle Grömmer. Ob, wie und in welcher Form, das soll in den kommenden Tagen entschieden werden. Für die Genehmigung ist das Landratsamt zuständig.

In Ingolstadt muss noch über den Standort des Christkindlmarkts entschieden werden

Auch in Ingolstadt ist man sich einig, dass es einen Christkindlmarkt geben soll. Doch wo? Bislang fand er auf dem Theatervorplatz statt. Doch enge Gänge, durch die sich die Besucher drängen, sind in diesem Jahr nicht machbar. Bislang sind verschiedene Überlegungen aufgekommen.

Bislang fand der Ingolstädter Christkindlmarkt auf dem Theatervorplatz statt. Über einen Standort in diesem Jahr soll bis Ende Oktober entschieden werden. Bild: Gloria Geissler

Dezentral über die ganze Stadt verteilt, wie es sich der Innenstadtverein IN-City wünscht? Oder doch lieber zentral auf einem größeren Platz, wo dann auch die Personalien der Besucher festgestellt werden können? Das wäre die Vorstellung der Schausteller, denn ein umzäunter Bereich wäre überschaubarer und besser zu kontrollieren. Im Gespräch sind dazu ein Teil des Hallenbadparkplatzes oder der Theatervorplatz, der weiter in Richtung Parkplätze ausgedehnt werden könnte. Nach Auskunft von Stadtsprecher Michael Klarner soll Ende Oktober eine Entscheidung fallen.

Definitiv wird es in diesem Jahr aber keine Eisfläche auf dem Paradeplatz geben. Höchstens 17 Eisläufer dürften gleichzeitig auf die Fläche, erklärt Teresa Treittinger, Geschäftsführerin von IN-City. Vergleichbar mit dem „Stadturlaub“ im Sommer, will der Verein in diesem Winter einen "Stadtwinter“ für 200 Besucher auf die Beine stellen: mit einem kleinen Hüttendorf, Eisstockbahnen, einem Schlittenhügel und einer Kleinkunstbühne.

