vor 38 Min.

Bangen bis zum Schlusspfiff

Auch im Gasthof Neuwirt wurde beim Spiel Deutschland gegen Mexiko mitgefiebert.

1000 Mal hat die deutsche Nationalelf am Sonntag beim Vorrundenspiel gegen Mexiko den Ball berührt. Doch 1000 Mal ist nix passiert! Und jedes Mal haben die Gäste im Gasthaus Neuwirt gebangt, gehofft und gelitten. Das Runde wollte einfach nicht in das Eckige – zumindest nicht beim amtierenden Weltmeister. Da half alles Anfeuern und Daumendrücken nichts. Am Ende gab es in Moskau und Neuburg lange Gesichter. Bilder vom Public Viewing gibt es hier.

