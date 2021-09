"Bares für Rares"

Viel Geld für kleine Schatulle: Neuburger räumen bei „Bares für Rares“ ab

Plus Annabel und Bernhard Sönning ließen in der ZDF-Show "Bares für Rares" eine Schatulle aus dem Familienbesitz schätzen. Am Ende bekamen die Neuburger ein sehr gutes Angebot.

Von Laura Freilinger

Zum ersten Mal versuchten zwei Neuburger ihr Glück bei der erfolgreichen ZDF-Fernsehshow „ Bares für Rares“, bei dem private Eigentümer seltene, alte oder besondere Gegenstände an professionelle Händler verkaufen können. Bernhard Sönning und seine Tochter Annabel aus Neuburg verhandelten in der am Freitag ausgestrahlten Sendung um den Preis eines kleinen Kästchens, das bereits jahrzehntelang im Familienbesitz gewesen war. Gedreht wurde die Sendung in einem ehemaligen Walzwerk in Pulheim bei Köln.

