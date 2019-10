vor 7 Min.

Barockkonzerte: Starke Frauen mit musikalischer Eleganz

Inga Kalna (Sopran) und Il Pomo d’Oro geben glanzvolles Debüt in Neuburg. Die Verantwortlichen der Konzertreihe beweisen einmal mehr Mut zur Vielfalt.

Von Johannes Seifert

In der Musikwelt ist die Aufmerksamkeit für berühmte Frauenfiguren, gerade durch den 200. Geburtstag von Clara Schumann, zu Recht deutlich gestiegen. Auch die künstlerische Leitung der Neuburger Barockkonzerte, Jutta Dieing, legte den Fokus in diesem Jahr auf die „inspirative Kraft von Frauen“, die sowohl als Interpretinnen, Komponistinnen und Musikerinnen in der Barockzeit wirkten, aber weitgehend unbekannt blieben.

Im Programmverlauf des insgesamt glanzvollen Abends „Starke Frauen“ konnte man zwar nicht unmittelbar auf die epochalen Großmeister Antonio Vivaldi und Georg Friedrich Händel verzichten. Gerade aber bei Händel bewegen sich die so unterschiedlichen Charaktere zwischen der heidnischen Zauberin Alcina und der tugendhaften Rodelinda und geben damit auch Zeugnis überlieferter Geschlechtervorstellungen. Daneben stehen die Instrumentalwerke etwa von Maddalena Lombardini-Sirmen. Sie gilt als erste Frau, die für ein Orchester komponierte. Natürlich sind ihre so eingängigen Notationen mit geprägt von Tartini oder auch Vivaldi, aber vom Klangbild wirken diese ebenso erlesen, in Sachen Agogik überaus rein und hinsichtlich der Rhythmik durchdacht und auch ansprechend.

Barockkonzerte: Inga Kalna zum ersten Mal in Neuburg

Das „Originalklangorchester“ Il Pomo d’Oro, unter der Leitung der herausragenden Violinistin Zefira Valova, ist ein junges Ensemble und spielt längst in der Oberliga mit. So entwickelten die engagierten Musikerinnen etwa bei Antonio Vivaldis „Concerto in d-Moll“ ein Klangbild der besonderen Art, das nahezu lichtdurchflutet, transparent wirkte und mit markant gezeichneten Konturen serviert werden konnte. Auch die barocken Nuancen wurden leicht und ansprechend intoniert. Hier spürte man besonders die Wärme sowie eine große Portion jugendlicher Kraftentfaltung bei einer Musik, die vielfach zeitlos scheint. Entsprechende künstlerische Qualität bot das Orchester ebenso bei den Sätzen aus dem Concerto in A- Dur, von Maddalena Lobardini-Sirmen.

Erstmals war die lettische Sopranistin Inga Kalna in Neuburg zu erleben. Sie studierte Gesang und Musikwissenschaft an der Lettischen Musikakademie und an der Royal Academy of Music in London. Zweimal gewann sie den Lettischen Theaterpreis, dreimal wurde sie mit dem Musikpreis ihrer Heimat ausgezeichnet. 1999 wurde sie Mitglied des Internationalen Opernstudios an der Hamburgischen Staatsoper und war von 2001 bis 2007 Ensemblemitglied an diesem Haus, an dem sie nach wie vor als Gast auftritt. Weitere Verpflichtungen führten an die Oper nach Amsterdam, das Theater in Brüssel sowie an die Opernhäuser von Lausanne, Toulouse und ans Bolschoi in Moskau. 2006 debütierte sie bei den Salzburger Festspielen, 2007 als Händels Alcina an der Opéra National de Paris. 2009 in derselben Rolle an der Mailänder Scala.

Barockkonzerte in Neuburg: Ungemein präzise und erlesen

Inga Kalna verfügt über eine individuell timbrierte, kraftvolle und homogen geführte Stimme, die zwar in der Höhe etwas körnig wirkt, sich aber dennoch überaus flexibel und anmutig erweist. Die von ihr so glanzvoll dargebotenen Arien, notiert von Georg Friedrich Händel, aus Rodelinda („Ombre, piante, urne funeste“, „Ritorna, a caro e dolce mio tesaro“) sowie aus Alcina („Ma quando tornerai“, „Ah Ruggero crudel“, „Di cor mio“... ) wirkten musikalisch und klanglich perfekt austariert. Diese Notationen mit atmosphärischer Spannungsentwicklung, jähem Aufbrausen, plötzlichem Rückzug und stimmungsvollen Eintrübungen wurden von Inga Kalna mit Eleganz und überaus packend interpretiert. Dabei konnte sie ihr nahezu unerschöpfliches stimmliches Spektrum – an diesem leider nicht ausverkauften Abend – voll zur Geltung bringen. Solistin und Orchester agierten mit hoher Sensibilität und enormem Werkverständnis. Alles wirkte fein abgestimmt, leicht, in schnellen Passagen fast ekstatisch aber letztlich ungemein präzise und erlesen.

Die Verantwortlichen der 72. Neuburger Barockkonzerte haben einmal mehr Mut zur Vielfalt bewiesen. An der inspirativen Kraft der Musikerinnen von Il Pomo d´Oro und Inga Kalna durfte sich das Publikum am Samstag wirklich erfreuen.

