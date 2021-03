10:00 Uhr

Bauarbeiten auf der Agilis-Strecke: Neuburg betroffen

Am Wochenende vom 27. und 28. März haben Bauarbeiten zwischen Neuburg und Rohrenfeld Auswirkungen auf Agilis-Zugreisende.

Am Montag beginnen Bauarbeiten auf der Agilis-Strecke zwischen Neuburg und Rohrenfeld. Am 27./28. März können deshalb Züge nicht wie gewohnt fahren.

Ab dem kommenden Montag, 22. März, wird die DB Netz AG zwischen Neuburg und Rohrenfeld Bauarbeiten durchführen. Wie aus einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, müssen auf dem Abschnitt die Weichen erneuert werden. Die Arbeiten werden eine Woche bis zum 29. März dauern. Aus diesem Grund wird es zu Zugausfällen kommen.

Die Vorarbeiten der DB Netz von Montag bis Freitag werden den Agilis-Zugverkehr zunächst nicht beeinträchtigen. Erst am Wochenende 27./28. März haben die Bauarbeiten Auswirkungen auf Zugreisende. An diesen beiden Tagen fahren nämlich zwischen Burgheim und Rohrenfeld keine Züge. Es werden stattdessen Busse eingesetzt. Wie die Agilis mitteilt, werden zwischen Donauwörth und Burgheim die Züge nach Fahrplan verkehren. Im Abschnitt Burgheim – Rohrenfeld wird für die Zeit der Sperrung ein Ersatzverkehr mit Bus bereitgestellt. Die Züge zwischen Rohrenfeld und Ingolstadt sind darauf ausgerichtet, die Reisekette vom/zum Schienenersatzverkehr herzustellen. Die dadurch längeren Fahrtzeiten sowie die neuen Abfahrtszeiten in Ingolstadt (Richtung Donauwörth) sollten vor Reiseantritt beachtet werden.

Agilis: Ersatzbusse werden zwischen Burgheim und Rohrenfeld eingesetzt

Dass die Ersatzbusse von Donauwörth kommend bereits ab Burgheim fahren, obwohl die Baustelle erst in Neuburg beginnt, erklärt eine Agilis-Sprecherin so: Vor dem Hintergrund der teils variierenden Sperrabschnitte und der Zugkreuzungen auf der Strecke sei ein Schienenersatzverkehr ab Burgheim die bestmögliche Lösung gewesen. Unter Umständen wäre es zwar möglich gewesen, einzelne Züge nach Neuburg verkehren zu lassen, dafür hätten jedoch andere Züge bis Ingolstadt komplett ausfallen müssen.

Die Fahrplananpassungen sind unter www.agilis.de/abweichungen sowie auf facebook.com/agilisabweichungen einzusehen. Alle Fahrzeiten finden Fahrgäste ebenso auf bahn.de. Die Agilis-Kundenkommunikation steht den Fahrgästen bei Fragen telefonisch unter der kostenfreien Nummer 0800/5892840 (Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 20 Uhr) oder unter agilis.de/kontakt zur Verfügung. (clst/nr)

