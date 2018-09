11.09.2018

Bauen, Bauen, Bauen

Ingolstadt legt ein neues Sonderprogramm für 1600 weitere geförderte Wohnungen auf. Bis 2026 sollen sie fertig sein und den Markt entlasten

Ingolstadt Ingolstadt hat die 137000-Einwohner-Grenze überschritten und wird weiter wachsen. Bis 2026 wird es wohl über 148000 Schanzer geben. Um für diese Entwicklung auch auf dem Wohnungsmarkt gewappnet zu sein, legt die Stadt gemeinsam mit der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG ein weiteres Sonderbauprogramm auf. Das gab Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel am Montag bekannt. Von 2022 bis 2026 sollen mit dem „Sonderbauprogramm 2.0“ 1600 weitere geförderte Wohnungen entstehen. Aktuell läuft noch das „Sonderbauprogramm 1.0“. Bis 2021 sind darin 1700 Wohneinheiten vorgesehen.

Das Ziel hinter dem neuen Programm entspricht dem bekannten Credo des Oberbürgermeisters zur Regulierung des extrem heißgelaufenen Miet- und Wohnungsmarktes: Bauen, bauen, bauen. Die durch extreme Nachfrage getriebenen Preise ließen sich auf Dauer nur durch ein deutlich verbreitertes Angebot senken.

Von 2014 bis 2016 waren laut Stadt die Mietpreise in Ingolstadt teilweise um bis zu acht Prozent pro Jahr gestiegen. 2017 und auch im laufenden Jahr hätten sich die Mieten dann allerdings nur noch im Rahmen des Inflationsausgleiches verteuert. Also zwischen einem und zwei Prozentpunkten. Sprich: keine „reale Mietpreissteigerung.“ Die Lage habe sich zuletzt also „etwas beruhigt“. Gleichwohl wolle sich die Stadt aber nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern der „erwarteten Marktentwicklung vorgreifen“, erklärte Lösel weiter. 8,63 Prozent der Wohnungen seien in Ingolstadt gefördert. Das sei unter den bayerischen Großstädten der Spitzenwert. Bis 2026 sollen es elf Prozent sein.

In Ingolstadt bewegen sich aktuell die Mietpreise zwischen 9 und 14,40 Euro pro Quadratmeter/Monat. In einem GWG-Appartement liegt der Durchschnitt dagegen bei rund 5,50 Euro.

Wo die neuen Wohnungen entstehen sollen, steht noch nicht fest. Auch nicht, wie – ob zum Beispiel in die Höhe – gebaut werden soll. Der OB und GWG-Geschäftsführer, Peter Karmann, schlossen das aber auch nicht aus. (nr, kuepp)

