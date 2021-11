Neuburger bei Bauer sucht Frau: Auf dem Sofa kommen sich Peter und Kerstin nahe

Für Ackerbauer Peter aus Oberbayern, hinter dem Peter Ziegler aus Neuburg steckt, wird es in Folge fünf von "Bauer sucht Frau 2021" langsam ernst. Auf dem Sofa kommt er Kerstin nahe.

Für Ackerbauer Peter aus Oberbayern - unter diesem Titel sucht Peter Ziegler aus Neuburg bei "Bauer sucht Frau 2021" seine große Liebe - wird es langsam ernst. In Folge fünf kommt er seiner Hofdame Kerstin abermals näher - auch wenn er in der Küche nicht zu überzeugen weiß.

Bauer sucht Frau 2021: Ackerbauer Peter aus Oberbayern zeigt seinen WG-Garten

Zunächst geht es in den eigenen Garten der Wohngemeinschaft, in der Peter Ziegler wohnt. "Eine Männer-WG mit Garten, das ist schon was Besonderes", sagt der 26-jährige Stadtrat aus Neuburg. Deshalb habe er ihn zeigen wollen - auch, um zu sehen, ob Kerstin ein "Garten-Typ" ist. Die zeigt sich imponiert von der Jungs-Gemeinschaft, die alleine einen Garten bewirtschaftet.

Zucchini, Kohlrabi, Mangold, Sellerie, Paprika und einiges mehr - Peter Ziegler zeigt der Krankenhaus-Sekretärin, was er und seine Mitbewohner im Garten zu bieten haben. Kerstin ist angetan, und denkt schon einen Schritt weiter: "Wenn du mir das alles schon so schön zeigst, dann kannst du mir ja auch mal was kochen, oder?" Auf diesen Deal geht Peter Ziegler nicht ein. "Du kochst, und ich schnippsel klein, das kann ich nämlich."

Peter Ziegler bei Bauer sucht Frau: Peter aus Oberbayern hat noch nie eine Ananas aufgeschnitten

Die beiden nehmen einen Kohlrabi mit, um ihn in der Küche zu verarbeiten. Dort solle Kerstin zeigen, was sie kann, und "etwas Einfaches zaubern", erwartet Peter Ziegler. Er selbst wolle sich auf "Schnippsel-Schnappsel" beschränken. Nach dem Halbieren des Kohlrabis sieht Kerstin mit geübtem Auge, dass das Gemüse holzig ist. "Den brauchen wir nicht mehr nehmen. Das schmeckt nicht." Es beginnt die Suche nach etwas Essbarem. Doch in der Männer-WG ist nichts anderes vorrätig. Und zu allem Überfluss ist auch noch Sonntag - die beiden Teilnehmer von " Bauer sucht Frau" können nichts einkaufen. Das Kochen fällt ins Wasser.

Peter Ziegler alias "Peter aus Oberbayern" hat in der RTL-Show Bauer sucht Frau 2021 Probleme, eine Ananas aufzuschneiden. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der Neuburger Peter Ziegler bei Bauer sucht Frau: "Peter aus Oberbayern" und Kerstin kommen sich auf dem Sofa nahe

Auf der Suche nach Essen müssen sich Peter und Kerstin mit einer Ananas begnügen. Trotz vollmundiger Ankündigung steht "Peter aus Oberbayern" nun relativ ratlos mit seinem Messer da. "Wie schneidet man eine Ananas auf?", fragt er seine Begleitung. Die will ihn auf die Probe stellen und hilft nicht. Peter Ziegler versucht sich, und schafft es mit Mühe, die Ananas von ihrer Hülle zu befreien. "Ein bisschen umständlich ist es, aber zum Ergebnis kommen wir", beurteilt Kerstin, um dann das Messer zu übernehmen. "Ich war kurzzeitig überfordert", gibt der Jungbauer zu. Kohlrabi zu zerkleinern hätte er sich zugetraut, eine Ananas habe er dagegen noch nie aufgeschnitten. Deswegen sei er froh gewesen, dass Kerstin irgendwann "das Zepter übernommen hat". Der 26-Jährige zieht seine Lehren: "Man muss sich nur ein bisschen blöd anstellen, und schon ist die Arbeit vergeben."

Bauer sucht Frau 2021: Ist Kerstin die Traumfrau für Ackerbauer Peter aus Oberbayern?

Dann geht es endlich mit einem Teller mit zerkleinerter Ananas auf das Sofa. Dort kommen sich Peter und Kerstin näher. Sie liegen eng beinander, es wirkt sehr vertraut. "Es war der erste nahe Moment für uns. Ich denke, wir haben uns beide wohlgefühlt", sagt Kerstin. Auch verbal signalisieren sie ihre Zuneigung. "Von der Wellenlänge sind wir ziemlich gleich eingestellt", analysiert die 28-Jährige. Peter habe denselben Humor, mit ihm könne man gut reden. "Das Zusammenleben mit dir taugt mir richtig gut." Jungbauer Peter Ziegler aus Oberbayern gibt die Komplimente zurück. "Wir kennen uns erst kurz. Aber so, wie ich mir eine Frau vorstelle, da bist du ganz, ganz, ganz, ganz nah dran", sagt er. (ands)

