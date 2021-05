Bauer sucht Frau 2021: Peter aus Oberbayern will kein Mauerblümchen

Der Ackerbauer Peter aus Oberbayern ist Kandidat bei Bauer sucht Frau 2021. Im Video und im Interview erzählt er, wie er sich seine Traumfrau vorstellt.

Peter aus Oberbayern ist einer der Kandidaten der neuen Staffel von Bauer sucht Frau 2021. Der 25-Jährige möchte in der bekannten RTL-Show seine große Liebe finden. „Das Partyleben ist vorbei", sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion (lesen Sie hier mehr zu seiner Bewerbung für Bauer sucht Frau). Jetzt will Peter, der eigentlich Peter Ziegler heißt und aus Neuburg stammt, eine Frau für eine gemeinsame Zukunft, zum Heiraten und für gemeinsame Kinder.

Bauer sucht Frau 2021: Peter aus Oberbayern wollte schon immer Bauer werden

In einem Video, mit dem RTL Peter aus Oberbayern vorstellt, berichtet der Ackerbauer aus seinem Leben. "Ich bin Landwirt aus Leidenschaft", sagt er. "Für mich war im Kindergarten schon klar: Ich werde Bauer." So lange er denken könne, habe es keine Überlegungen gegeben, etwas anderes zu machen. Und abschlagen könne er auch. Damit spielt er auf den Golfplatz an, den er neben seinem Ackerbetrieb bewirtschaftet. "Jetzt brauche ich nur noch die passende Frau, der ich kein Wunsch abschlagen kann."

Ackerbauer Peter sucht bei Bauer sucht Frau 2021 seine Traumfrau. Foto: TVNOW

Kandidat Peter aus Oberbayern will bei Bauer sucht Frau 2021 seine Partnerin fürs Leben finden

Er hat in der Lehre auf Milchvieh gelernt. "Da sind mit die Tiere sehr ans Herz gewachsen." Ein einziges Rind hat er noch, das auf der Weide des Kumpels steht - ein Highland Cattle. Diese Rasse wollte er schon immer haben. "Vielleicht, in ferner Zukunft, wenn es passt und wenn die Frau mitzieht, will ich vielleicht eine kleine Herde aufbauen", sagt er. Nach einem langen Arbeitstag, wenn er erschöpft ist, gehe er am liebsten in die Sauna oder den Pool. Dies sei eindeutig schöner zu zweit - deshalb sei er Kandidat bei Bauer sucht Frau geworden (das Video von RTL gibt es hier zu sehen).

Bauer sucht Frau: Ackerbauer Peter wünscht sich eine starke Frau

Er sei nun bereit für einen neuen Lebensabschnitt. Dafür wünscht er sich eine starke Frau, die ihm Rückhalt gibt. Seine Frau müsse also „auf Zack“ und „selbstbewusst“ sein. „Ein Mauerblümchen würde neben mir untergehen“, ist er sicher, wie er im Interview verraten hat. Auch das Äußere soll stimmen. „Sie sollte schon Wert auf ihr Aussehen legen. Wenn sie sich ab und zu mal aufdonnert und eine Stunde im Bad braucht, habe ich nichts dagegen.“ (ands)

Das Vorstellungs-Video von Peter aus Oberbayern bei RTL finden Sie hier.

