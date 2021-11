"Bauer sucht Frau"-Paar Peter und Kerstin: „Versteckspiel war eine Belastung“

Plus Der Neuburger Peter Ziegler und Kerstin Scholz haben sich bei "Bauer sucht Frau" gefunden. Im Interview spricht das Paar über kurze Nächte während der Hofwoche und schwierige Monate nach dem Dreh.

Herr Ziegler und Frau Scholz, am Dienstag endet die aktuelle Staffel „Bauer sucht Frau“. Die Frage, die sich jeder stellt: Sind Sie noch ein Paar?