"Bauer sucht Frau": Wie der Neuburger Peter Ziegler zum Medien-Star wurde

Mit der Teilnahme an „Bauer sucht Frau“ ist der Neuburger Stadtrat Peter Ziegler plötzlich einem Millionenpublikum bekannt. Deutschlandweit berichten Medien über ihn – mal mehr, mal weniger seriös.

Wenn Peter Ziegler sich auf die Suche nach der großen Liebe begibt, tut er dies vor einem Millionenpublikum. Im Durchschnitt haben zuletzt rund vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die diesjährige Staffel von „ Bauer sucht Frau“ eingeschaltet, dazu dürften zahlreiche Aufrufe in der Mediathek kommen. Auch wenn sich in persönlichen Gesprächen so mancher davon distanzieren möchte, ist die RTL-Show ein Massenphänomen. Für den Neuburger Stadtrat als Kandidaten hat dies zur Folge, dass er in diesen Wochen nicht nur in der Region, sondern deutschlandweit im Fokus steht.

Bauer sucht Frau 2021: Peter Ziegler aus Neuburg hat Kerstin Scholz gefunden

Das zeigt sich in der Berichterstattung über ihn. Wer in diesen Tagen die Stichworte „Peter“ und „Bauer sucht Frau“ googelt, merkt schnell: Hier ist eine Medien-Maschinerie ins Rollen gekommen, mit dem 26-Jährigen als einem der Hauptakteure.

Man könnte in diesem Zusammenhang viele Beispiele nennen. Das Portal Promiflash etwa schrieb zum Start der Sendung über Kritik an zu vielen Frauen in der Show. Als Beleg für diese These diente der Kandidat aus Neuburg. „Bauer Peter Ziegler fiel beim diesjährigen Scheunenfest damit auf, dass er ganze vier Liebesanwärterinnen zum Kennenlernen einlud.“ Immerhin: Das Portal befragte den „gebürtigen Oberbayern“ dazu, und Ziegler erklärte, warum es ihm wichtig war, sich auf eine Frau in der Hofwoche zu beschränken.

Pressestimmen zu Bauer sucht Frau 2021: Peter Ziegler aus Neuburg sorgt mit "Luxus-Hof" für Aufsehen

Die Münchener Boulevardzeitung tz titelte: „Peter sorgt mit Luxus-Hof für Zuschauer-Spott.“ Weiter hieß es dort: „Whirlpool, Sauna, Golfplatz: Bauer sucht Frau-Kandidat Peter fehlt es auf seinem Luxus-Hof nur noch an einer passenden Partnerin. Doch Pracht und Prunk kommen bei den RTL-Zuschauern nicht gut an.“ Viel dahinter steckte nicht. Als Beleg für diesen angeblichen „Spott“ diente hauptsächlich ein Facebook-Kommentar, der lautete: „Er hat alles von Papa geerbt.“

Überhaupt ist es erstaunlich, wie manche Portale den Verlauf der Show verzerren, um Nutzerinnen und Nutzer zum Klicken zu animieren. In dieser Hinsicht diente der Berliner Kurier als Negativbeispiel. Die Boulevard-Zeitung aus der Hauptstadt titelte: „Schock-Besuch bei Bauer sucht Frau: Bauer Peter wird verhört – plötzlich lässt seine Kerstin ihn sitzen!“ Auch wenn es eine solche Überschrift anders vermuten lässt, war in Wirklichkeit alles ganz unspektakulär: Hinter dem „Schock-Besuch“ steckte die Schwester von Hofdame Kerstin, und sitzengelassen hat sie ihren Jungbauern auch nicht. Sie war lediglich kurz aus dem Raum gegangen, damit sich Ziegler und ihre Schwester alleine unterhalten können.

Lesen Sie dazu auch

Neuburger Stadtrat Peter Ziegler bei Bauer sucht Frau: "Ein optischer Leckerbissen"

Insgesamt rief der Kandidat aus Neuburg sehr positive Resonanz hervor. Das Portal 24Hamburg bezeichnete ihn als „einen der drei optischen Leckerbissen“ unter den Kandidaten, einer, „der bei den Frauen das Gedankenkarussell zum Drehen bringt“, „ein echter Hingucker“. „Kein Wunder also, dass er es sogar auf das Cover des „Heiße Kartoffel“-Kalenders geschafft hat“, gräbt das Portal ein Detail aus seiner Vergangenheit aus. Auch sein Engagement im Neuburger Stadtrat und sein Wahlkampf vor Ort werden im Portal aus der Hansestadt thematisiert. „Obwohl Peter auf seinem Wahlplakat wie ein 17-jähriger Milchbubi beim Abschlussball seines Anfänger-Tanzkurses aussieht, seinem Selbstbewusstsein tut das keinen Abbruch“, heißt es.

Die Medien sind sich größtenteils einig: Ziegler und seine Kerstin sind das Traumpaar der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau“. Kein Wunder also, dass Spekulationen um den Fortbestand ihrer Beziehung Grundlage vieler Artikel sind. In der kommenden Woche findet die Show ihren Abschluss und die beiden können den Spekulationen ein Ende bereiten. Der medialen Aufmerksamkeit können sie sich sicher sein.