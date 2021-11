Bauer sucht Frau: Nach "Sexy Carwash" wird der Neuburger Peter Ziegler zärtlich

In Folge sechs von Bauer sucht Frau 2021 knistert es bei Peter Ziegler oder "Ackerbauer Peter aus Oberbayern" gewaltig. Erst gibt es sexy Autowäsche. Dann wird der Neuburger Stadtrat zärtlich.

Seit zwei Wochen ist Peter Ziegler aus Neuburg als "Ackerbauer Peter aus Oberbayern" in der RTL-Show " Bauer sucht Frau 2021" auf der Suche nach der großen Liebe. In Folge sechs wird es nass und heiß. Der Jungbauer zeigt seiner Hofdame Kerstin einen Unimog. Die 28-Jährige ist begeistert. "Nein, wie geil", ruft sie beim Anblick des Gefährts. Die Krankenhaus-Sekretärin sei ein "kleiner Auto-Fan", sagt Kerstin. "Wenn so ein Teil vor mir steht, gibt es nichts Schöneres." Peter Ziegler wird angesichts ihrer Freude fast eifersüchtig. "Ich habe gewusst, dass die Kerstin sich freuen würde auf den Unimog. Aber dass ihr Herz so aufgeht - da habe ich kurzzeitig gedacht, ich habe gar keine Chance mehr, sie hat sich in den Unimog mehr verliebt als in mich."

Bauer sucht Frau 2021: Ackerbauer Peter aus Oberbayern zeigt Kerstin seinen Unimog

Kerstin will unbedingt damit fahren, doch erst müsse man das Fahrzeug waschen, sagt Jungbauer Peter an. Kerstin sieht nicht ein, dass sie diese Arbeit alleine macht, also packen beide mit an. Peter Ziegler freut sich über den Anblick von Kerstin mit einem Hochdruckreiniger in der Hand - er benutzt die Worte "Sexy Carwash". "Das habe ich mir schon gedacht", hat Kerstin die Absichten ihres Jungbauers längst durchschaut. "Sein Unimog und ich mit einem Schwamm und Wasser", sagt sie und verdreht die Augen. "Ganz klar - typisch Mann." Peter Ziegler sieht ein, dass es "etwas klischeehaft" ist. Doch dies sei ihm egal.

Ackerbauer Peter aus Oberbayern und Kerstin machen sich in der sechsten Folge von "Bauer sucht Frau 2021" eine gute Zeit am Weiher. Foto: RTL

"Sexy Carwash" mit Ackerbauer Peter und Kerstin

Natürlich kommen sich die beiden beim Unimog-Putzen näher. Jungbauer Peter fasst Kerstin mit einem nassen Schwamm ins Gesicht. "Bist du eine Sau", schimpft sie halb amüsiert und revanchiert sich. Die 28-Jährige nimmt einen mit Putzwasser gefüllten Eimer und schüttet ihn über Peter Ziegler. "Die Rache war natürlich groß, ich kann das", freut sich Kerstin. Peter aus Oberbayern ist überrascht - damit hat er nicht gerechnet. Sein Oberteil ist komplett durchnässt. Ein Problem mit der frechen Aktion hat er nicht, im Gegenteil: "Achtung vor dieser Frau." (Lesen Sie hier, wie Kerstin ihrem Peter eine dreckige Ohrfeige verpasst hat)

Nach getaner Arbeit fahren die beiden mit dem Unimog zum Weiher. Alleine die Fahrt ist für Kerstin ein Erlebnis. Auch wenn es laut ist - das Gefühl sei "mega". Am Weiher packt Peter Ziegler ein mitgebrachtes Sektglas aus und zerbricht es prompt. Das passe ins Bild, er sei ein "kleiner Chaot", urteilt Kerstin. An der guten Zeit der beiden am Weiher ändert dieses Missgeschick nichts. Peter und Kerstin entspannen auf der Ladefläche des Unimogs, dann geht es ins Wasser.

Bauer sucht Frau: Am Weiher kommen sich Peter aus Oberbayern und Kerstin näher

Erstmals sieht Kerstin ihren Bauer mit nacktem Oberkörper. "Würde ich schon nehmen", analysiert die 28-Jährige mit einem Grinsen. Peter springt mit einem Satz in den Weiher, und hilft anschließend - ganz Gentleman - Kerstin ins Wasser. Dort kommen sich die beiden näher. Kurzzeitig sind sie Arm in Arm und schauen sich tief in die Augen. Da sei Spannung aufgekommen, so "Bauer sucht Frau"-Kandidat Peter Ziegler.

Zurück auf der Unimog-Ladefläche hat der Jungbauer aus Oberbayern eigentlich ein Picknick vorbereitet - doch Kerstin reichen sprichwörtlich Luft und Liebe. Stattdessen entstehen tiefsinnige Gespräche. "Ich genieße die Zeit mit dir", sagt sie. Für Peter Ziegler sei es um einiges besser, als er es sich vorgestellt hatte. Es habe "eingeschlagen" bei ihm. "Die Kerstin ist das, was ich mir vorgestellt habe von einer klasse Frau." Die 28-Jährige freut sich über Wertschätzung, die sie lange nicht erhalten habe. "Es freut mich umso mehr, dass Peter das innerhalb von einer Woche erkennt."

Im Wasser kommen sich Peter Ziegler und Kerstin näher. Foto: RTL

Der erste Kuss: "Bauer sucht Frau"-Kandidat Peter Ziegler küsst seine Kerstin

Als die beiden vom Weiher aufbrechen möchten, wartet noch ein Problem: Die Batterie des Unimogs ist leer, sodass er nicht anspringt. "Zum Glück hat der Peter einen sehr großen Freundeskreis", sagt der Ackerbauer über sich selbst - und ruft einen Freund um Hilfe. Bis der kommt, knistert es gewaltig. Ein Kuss liegt in der Luft - dann ist es soweit. Peter greift sich Kerstin und küsst sie zärtlich. Kerstin lacht überrascht. "Das Warten gefällt mir." Der erste Kuss sei aufregend gewesen und ein bisschen unerwartet. "Ein kleines Kribbeln war schon da." Peter könne gut küssen. Der Ackerbauer ist "überglücklich", er habe den ersten Kuss gar nicht mehr abwarten können. "Traumhaft." Es folgen diverse weitere Küsse... (ands)