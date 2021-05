"Bauer sucht Frau" 2021

19:58 Uhr

"Peter aus Oberbayern": Neuburger Stadtrat ist Kandidat bei „Bauer sucht Frau“ 2021

Der Neuburger Stadtrat Peter Ziegler ist Kandidat der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“ 2021. In der bekannten RTL-Show sucht er als „Ackerbauer Peter aus Oberbayern“ seine große Liebe. Interessierte Frauen können sich beim Sender bewerben.

Von Andreas Schopf

Im Raum Neuburg dürfte Peter Ziegler bestens bekannt sein. Der 25-Jährige sitzt seit vergangenem Jahr für die CSU im Neuburger Stadtrat, ist Erster Vorsitzender der Jungbauernschaft Neuburg-Schrobenhausen und bei der Freiwilligen Feuerwehr Heinrichsheim aktiv. In den kommenden Monaten wird Ziegler bundesweit Aufmerksamkeit erregen. Der junge Landwirt ist Kandidat der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Wie der Sender am Montagabend offiziell bekannt gab, wird er als „Ackerbauer Peter aus Oberbayern“ in der neuen Staffel seine Traumfrau suchen. Wie die aussehen soll, weiß er ganz genau.

