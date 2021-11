Intime Golfstunde bei "Bauer sucht Frau": Peter zeigt Kerstin, wie's geht

Sind Peter und Kerstin ein Paar? In Folge sieben von "Bauer sucht Frau 2021" wird dies deutlich. Peter Ziegler aus Neuburg wird außerdem von Kerstins Schwester verhört.

Peter und Kerstin machen keinen Hehl mehr daraus: Sie sind ein Paar. Nachdem sie in der Folge zuvor sich das erste Mal küssten, laufen Peter Ziegler aus Neuburg beziehungsweise "Peter aus Oberbayern" und seine Kerstin in Folge sieben von " Bauer sucht Frau 2021" händchenhaltend vor der Kamera. Es geht auf den hofeigenen Golfplatz. Peter zeigt Kerstin, wie sie als Anfängerin Bälle schlagen kann. "Ich finde es wichtig, dass meine zukünftige Frau Ahnung hat vom Golfen", sagt Ackerbauer Peter. "Sie muss keine Profi-Golferin werden, aber sie muss wissen, um was es geht." Peter macht Kerstin vor, wie sie sich zum Abschlag hinstellen muss und gibt Tipps, wie man den Ball erwischt. "Peter schlägt sich als Lehrer gut, ist sehr geduldig", lobt Kerstin, die das allererste Mal Golf ausprobiert. Kein Wunder also, dass der erste Schlag ein Luftloch wird.

Peter gibt Hilfestellung und kommt dabei Kerstin nahe. "Ich glaube, die Hilfestellung ist in jedem normalen Golf-Kurs nicht der Fall", sagt Kerstin und lacht. Der Neuburger Stadtrat Peter Ziegler genießt die Berührungen: "Bei Kerstin habe ich mich schon gerne dahinter gestellt." Mit etwas Unterstützung erwischt Kerstin den Ball, dann will sie sehen, was ihr Ackerbauer Peter so auf dem Golfplatz kann. Der 26-Jährige zieht einen Handschuh an, und schlägt den Ball weit ab. "Das war brutal", lobt Kerstin. "Ich hoffe schon, dass sie Gefallen am Golfen findet", sagt Peter Ziegler, und stellt sich bereits vor, dass man in Zukunft vielleicht gemeinsam die Bälle abschlagen kann.

Eine Überraschung für "Bauer sucht Frau"-Kandidat Peter Ziegler aus Neuburg: Kerstin (links) hat ihre Schwester Sabine eingeladen.

Nach der sportlichen Betätigung hat Kerstin eine besondere Überraschung für ihren Peter: Ihre Schwester kommt zu Besuch auf den Hof des Ackerbauers aus Oberbayern und soll ihn ausquetschen. "Mir ist es sehr wichtig, dass meine Familie ihn auch mal kennenlernt und abcheckt, ob er etwas für uns ist oder nicht", erklärt die Krankenhaus-Sekretärin Kerstin. Als ihre Schwester da ist, verabschiedet sie sich, sodass Peter und Schwester Sabine für einen Moment alleine sind. Es folgt ein "Verhör". "Wie findest du die Kerstin?", will Sabine wissen. "Sie ist genau, was ich gesucht habe", findet "Bauer sucht Frau"-Kandidat Peter Ziegler die richtige Antwort. "Ich denke schon, dass es ein bisschen knistert."

Damit kann der Ackerbauer aus Oberbayern punkten. "Ich finde, er ist sehr offen, freundlich, sympathisch", ist Sabine angetan. Sie will von Peter wissen, wie es mit ihm und Kerstin weitergehen soll. "Ich kann meinen Hof schlecht irgendwo mit hinnehmen", betont er. Wenn die Beziehung Zukunft hat, würde er sich wünschen, dass Kerstin irgendwann zu ihm zieht. Auf Dauer sei er nicht für eine Fernbeziehung bereit. "Ich möchte mal Familie und Kinder haben, aber ich glaube, da bin ich mit Kerstin ziemlich auf einer Wellenlänge", ist der Neuburger Stadtrat überzeugt. In seinen Augen sei Kerstin bereit, zu ihm zu kommen. Sabine ist überzeugt davon, dass ihre Schwester gut in den Hof hineinpassen würde.

Dann ist die Fragestunde beendet. Peter Ziegler hat den "Schwester-Check" bestanden. Sabine findet ihn sympathisch, und hat das Gefühl, dass der Ackerbauer aus Oberbayern ehrlich ist. Damit die Schwestern kurz alleine reden können, verabschiedet sich "Bauer sucht Frau"-Kandidat Peter Ziegler unter einem Vorwand. Unter vier Augen schildert Sabine ihren positiven Eindruck von Peter. Kerstin kündigt an: "Wenn es mit dem Peter passt, ist es für mich kein Thema, hierher zu ziehen. Aber da muss man natürlich erst mal noch eine Zeit vergehen lassen." (ands)

