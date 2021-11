Bauer sucht Frau: Tränen, Regen und Herzklopfen für Peter Ziegler aus Neuburg

Peter Ziegler aus Neuburg sucht als "Peter aus Oberbayern" bei "Bauer sucht Frau 2021" seine Traumfrau. In der zweiten Folge hat er es mit Tränen, Regen und Herzklopfen zu tun.

Peter Ziegler aus Neuburg, der als "Peter aus Oberbayern" Kandidat bei Bauer sucht Frau 2021 ist, muss sich in der zweiten Folge der bekannten RTL-Kuppelshow zunächst zwischen zwei Frauen entscheiden: Sonja und Kerstin. Im Verlauf der "Scheunenparty" wird jedoch relativ schnell klar, dass die Sympathien des Neuburger Stadtrats eindeutig in Richtung der 28-jährigen Kerstin gehen. Das merkt auch Sonja ziemlich bald. "Krallen ausfahren wird nicht funktionieren", ist sie sich bewusst.

Bauer sucht Frau 2021: Peter aus Oberbayern entscheidet sich für Kerstin

Also sucht sie das Gespräch mit Peter Ziegler, und legt die Karten offen. "Bei Kerstin und dir harmoniert es ein bisschen besser", sagt sie. "Ich glaube, ihr seid da eher auf einer Welle. Ich würde mich für euch beide zurückziehen." Ein Schritt, der bei ihr Emotionen auslöst. "Ich würde lügen, wenn mich das nicht berühren würde." Auch Peter Ziegler betont: "Das berührt mich auch."

Foto: RTL/Stefan Gregorowius/TVNOW

An seiner Entscheidung, lediglich Kerstin auf seinen Hof einzuladen, ändert dies jedoch nichts. "Ich bin sehr enttäuscht, weil man es sich schon gewünscht hat", betont Sonja unter Tränen. Doch sie habe im Laufe des Abends gemerkt, dass sie lediglich "das dritte Rad am Wagen" sei. Peter Ziegler honoriert den Schritt der nicht auserwählten Kandidatin. "Sonja hat mir geholfen, die Entscheidung schneller zu treffen." Also fällt seine Wahl auf Krankenhaussekretärin Kerstin. Die gesteht nach dieser Verkündung: "Mein Herz klopft extrem."

Peter aus Oberbayern sucht bei "Bauer sucht Frau 2021" seine Traumfrau

Also besucht Kerstin Peter Ziegler auf seinem Hof. Der Jungbauer will seine Herzdame standesgemäß vom Bahnhof Rohrenfeld abholen - mit einem 72 Jahre alten, geschmückten Traktor. Der kommt bei Kerstin richtig gut an. "Geil", "Mega" und "Schön" schwärmt sie, als sie nach der ersten Begrüßung den Traktor in Augenschein nimmt. Doch dann fängt es an zu regnen - und zwar ziemlich stark. Erst suchen die beiden Schutz unter einem Baum, dann rennen sie in den Bahnhof. Der Regen verzieht sich so schnell, wie er gekommen ist. Nach einigen Startschwierigkeiten geht es für die beiden los durch die Allee in Richtung Heinrichsheim. Peter Ziegler sorgt sich um seine Begleiterin, die nass geworden ist und friert. Er gibt ihr seine Jacke und drückt sich an sie, um sie zu wärmen. "Dass er ein Gentlemen ist, habe ich mir schon gedacht", ist Kerstin angetan. "Jetzt hat er es auch bewiesen."

Bauer sucht Frau: Peter Ziegler aus Neuburg ist angetan von Kerstin

Dann lernt Kerstin das Zuhause ihres Jungbauers kennen. Der Hof und ihr Zimmer gefallen ihr, und auch mit Peter Zieglers Kater Franz freundet sie sich sofort an. "Ich liebe Katzen." Nur beim Thema Übernachten gibt es noch Unstimmigkeiten. Peter Ziegler hat Bettverbot für seinen Kater ausgesprochen. Kerstin hätte abends gerne jemanden zum Kuscheln. "Aber das ist in Ordnung, so lange ich kein Bettverbot habe." Ein selbstbewusstes Auftreten, das dem Landwirt gefällt. Das merkt man auch, als Kerstin Peter Zieglers WG-Genossen kennenlernt und mit dem einen oder anderen kessen Spruch auffällt. "So etwas gefällt mir. Und so etwas habe ich auch gesucht", ist Bauer Peter aus Oberbayern begeistert. Wie es mit den beiden weitergeht, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der nächsten Folge von " Bauer sucht Frau". (ands)

