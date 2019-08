vor 38 Min.

Baum gefällt und in Bankfiliale gelegt

Nicht ganz so groß wie diese Linde, aber ebenfalls gefällt, wurde ein Baum vor der Sparkasse in Gerolfing.

In Ingolstadt hat zum zweiten Mal ein Unbekannter einen Baum gefällt und in eine Sparkassenfiliale gezogen. Die Gründe liegen im Dunkeln, die Polizei sucht Zeugen.

In den Morgenstunden des Samstags hat ein Angestellter der Sparkassenfiliale in der Eichenwaldstraße in Gerolfing im Schalterraum einen zirka fünf Meter langen Baum gefunden, der offensichtlich abgesägt und gezielt in die Bank gelegt wurde. Wie die Polizei mitteilt, stand die Linde ursprünglich auf einer kleinen Grünfläche vor der Filiale.

Bereits im August vergangenen Jahres hatte ein unbekannter Täter eine Eiche gleicher Größe ebenfalls vor der Filiale abgesägt, und in den Schalterraum der Bank gezogen. Damals entstand für das Gartenamt Ingolstadt ein Schaden in Höhe von 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-2222 entgegen. (nr)

