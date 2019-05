Bauprojekt: Bekommt Neuburg ein neues Archiv?

Plus Das Stadtarchiv platzt aus allen Nähten. Auch das Museumsdepot ist voll. Mit dem Loiblhaus ist nur eine vorübergehende Lösung gefunden.

Es geht um nicht weniger als Neuburgs kulturelles Erbe. Kein Wunder also, dass das Thema Kulturamtsleiterin Kathrin Jacobs seit sieben Jahren im Kopf herumgeistert, wie sie sagt. Doch jetzt wird es konkret: Stadtarchiv und Museumsdepot brauchen mehr Platz. Außerdem sind die alten Gebäude sanierungsbedürftig. Die Fadenspieler müssen das Loiblhaus bereits in diesem Monat räumen (wir berichteten), damit zumindest für die nächsten zehn Jahre noch Archivmaterial aufgenommen werden kann. Aber was dann? Die Verantwortlichen in Kulturamt, Stadtarchiv und Historischem Verein haben einen Vorschlag ausgearbeitet, über den der Stadtrat Ende Mai entscheiden soll. Der würde die Stadt Neuburg allerdings Millionen kosten.

Einen funktionalen Neubau, in dem Archiv und Depot künftig gemeinsam untergebracht werden sollen, wünschen sich Kulturamtsleiterin Kathrin Jacobs, die Leiterin des Stadtarchivs Barbara Zeitelhack und der Vorsitzende des Historischen Vereins Michael Henker. Und zwar möglichst bald. Henker: „Das Risiko, dass diese wichtigen Zeugnisse unseres Kulturerbes nachhaltigen Schaden bis hin zum Gesamtverlust erleiden, besteht nicht erst seit heute. Hier ist besonnenes, aber auch entschiedenes Handeln gefragt, durch das wir gemeinsam unserer Verantwortung gerecht werden.“

Im Neuburger Stadtarchiv müssen jedes Jahr viele Dokumente aufgenommen werden

Ein Archiv zu führen, zählt zu den kommunalen Pflichtaufgaben. Zeitelhack muss jährlich ungefähr 30 Meter Akten, fünf Meter Standesamtunterlagen, 15 Meter Sonderbestände und vier Meter Urkunden einlagern, zählt sie auf. Und das seien nur zehn bis zwölf Prozent dessen, was die Verwaltung produziert. Digitalisieren sei keine Option – zu viel Aufwand, zu hohe Kosten, so die Stadtarchivarin.

Und es ist nicht nur so, dass in den Gebäuden, in denen die Archivalien momentan untergebracht sind, kein Platz mehr ist – sie weisen auch etliche Mängel auf. Das Stadtarchiv befindet sich überwiegend im Loiblhaus, derzeit noch auf rund 312 Quadratmetern. Wie Zeitelhack erklärt, sei der Brandschutz dort unzureichend, die klimatischen Bedingungen problematisch, die Bausubstanz marode. Es gibt keinen behindertengerechten Zugang, keine Trennung der unterschiedlichen Bereiche, keinen Raum zur Anlieferung, keine Besuchertoilette und keinen Benutzerraum. Die Mängelliste des Museumsdepots sieht ähnlich aus. Im Depot gestaltet sich die Situation aber fast noch schwieriger, da die Exponate auf einer Fläche von 830 Quadratmetern gelagert werden – und zwar an sechs verschiedenen Standorten, unter anderem im Schlossmuseum, im Stadtmuseum, in der Bahnhofsstraße und im Landratsamt. Und weil der Bestand mit Möbeln, Gemälden, Textilien und Papier so variantenreich ist, sei die Lagerung noch komplizierter als im Archiv, sagt Jacobs.

Für weitere Dokumente ist kein Platz mehr und auch die Gegebenheiten könnten besser sein. Bild: Stadtarchiv

Für Zeitelhack, Jacobs und Henker ist ein mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbarer Neubau unausweichlich. Gleichzeitig wissen sie, dass es schwer wird, den Stadtrat zu überzeugen, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Auf ungefähr drei Millionen Euro schätzen sie die Kosten für ein Gebäude mit circa 2000 Quadratmetern. Jacobs hofft auf rund 30 Prozent Fördermittel. Als Vorbild für die Kostenschätzung diente der eingeschossige Depot-/Archiv-Neubau in Friedberg. Die alten Gebäude zu sanieren würde die Stadt teurer kommen, vermutet Zeitelhack. Zudem würde sich dann wenig an den schlechten Arbeits- und Lagerbedingungen ändern. Um den Neubau gegenzufinanzieren, schlägt die Kulturamtsleiterin vor, die frei werdenden Immobilien zu verkaufen oder zu vermieten.

Ende Mai soll der Neuburger Stadtrat einen Entschluss fassen

Jacobs, Zeitelhack und Henker, die sich seit zwei Jahren in einer Arbeitsgruppe mit dem Thema beschäftigen, hoffen, dass der Stadtrat in seiner Sitzung am 28. Mai einen Grundsatzbeschluss fassen wird, mit dem er sich für einen Neubau ausspricht und die Verwaltung beauftragt, bis Jahresende ein geeignetes Grundstück zu finden. Denn nur dann könnten Stadtarchiv und Stadtmuseum ihren Aufgaben nachkommen: kulturelle Öffentlichkeitsarbeit, pädagogische Bildungsarbeit, Ausstellungen und wissenschaftliche Forschung. Und natürlich: die Bewahrung des kulturellen Erbes. Ein Punkt, der in einer Stadt wie Neuburg, in der die Bürger ihr Selbstbewusstsein so sehr über ihre Historie definierten, äußerst wichtig sei, wie Jacobs findet. Die Kulturamtsleiterin geht sogar so weit, zu sagen: „Wenn man am Archiv spart, kann man sich auch das Museum sparen!“

Selbst wenn sich der Stadtrat zu einem Neubau durchringen sollte, werden Jacobs und Zeitelhack bei der Realisierung nicht mehr im Amt sein. Wenigstens drei bis fünf Jahre wird es dauern, vermutet Kathrin Jacobs. Sie selbst wird ab Juli Kulturamtsleiterin in Würzburg, Barbara Zeitelhack geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Während Jacobs’ Nachfolger noch gesucht wird, steht Zeitelhacks schon fest: Historiker Patrick Wiesenbach kommt. Ab Juli wird sich der Mann aus Sulzbach-Rosenberg einarbeiten.

