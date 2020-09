vor 53 Min.

Baustopp im Baugebiet in Weichering

Plus Eigentlich hätten am Dienstag die Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Weingasse“ beginnen sollen. Doch eine unerwartete Prüfung sorgt für Verwirrung.

Von Claudia Stegmann

Als Thomas Mack aus seinem Sommerurlaub zurück ins Rathaus kam, hatte sein Geschäftsleiter Werner Seitle keine guten Nachrichten für ihn. Das Landratsamt Neuburg hat über das Baugebiet „Weingasse“ am Ortseingang von Weichering einen Baustopp verhängt. „Ich war verwundert und sauer zugleich“, sagte er am Montag in der Gemeinderatssitzung. Denn der Grund dafür ist der Gemeindeverwaltung bislang ein Rätsel.

Nur soviel konnte Werner Seitle den Gemeinderäten sagen: Nach der zweiten Auslegung des Bebauungsplans fordert das Landratsamt überraschenderweise eine Prüfung nach Störfallverordnung. Was genau das bedeutet, konnte Seitle dem Gremium nicht sagen, denn einen solchen Fall habe es in der Gemeinde Weichering noch nie gegeben. „Wir vermuten, dass das mit dem Vorfall in Irsching zusammenhängt“, mutmaßte Thomas Mack und bezog sich auf die Explosion bei Bayernoil im September 2018. Sicher war er sich dessen allerdings nicht.

Steht das Baugebiet in Weichering auf der Kippe?

Die Prüfung nach Störfallverordnung bezieht sich zum einen auf das Tanklager der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft (FBG), die über die Nato-Pipeline militärische und zivile Flugplätze mit Kerosin versorgt, darunter auch die Neuburger Eurofighter, und zum anderen auf das Munitionslager im Brucker Forst, in dem die Bundeswehr unter anderem explosive Stoffe lagert. Beide Standorte sind etwa Luftlinie einen Kilometer von dem Baugebiet entfernt.

Steht das Baugebiet möglicherweise an dieser Stelle auf der Kippe, weil es sich in einer potenziellen Gefahrenzone im Falle einer Explosion in einer der Anlagen befindet? Diese Frage konnte in der Sitzung am Montag nicht beantwortet werden, schwebte allerdings als worst case-Szenario über den Köpfen. Weil die Gemeinde seitens des Landratsamts keine Erklärungen zur Dauer und zum möglichen Ausgang der Prüfung erhalten hatte, soll sich Bürgermeister Thomas Mack nun an Bundestagsabgeordneten Reinhardt Brandl wenden. „Wir müssen das absolut dringlich machen, nicht dass uns die Sache um die Ohren fliegt“, sagte Christian Lautner.

Weicherings Bürgermeister hat MdB Reinhardt Brandl eingeschaltet

Den Grund für die erst jetzt angeordnete Prüfung erklärt das Landratsamt so: Bei der Stellungnahme zur ersten Auslegung seien die möglichen Störfallbetriebe der Bundeswehr nicht berücksichtigt worden, da diese im Kartenmaterial, die dem Bearbeiter vorlagen, nicht verzeichnet sind. Die Stellungnahme habe damals ein (nicht ortskundiger) Vertreter des zuständigen Sachbearbeiters übernommen. Bei der zweiten Auslegung habe der zuständige Sachbearbeiter den Fehler dann bemerkt und die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz dann nachträglich vorgenommen. Dazu benötige er allerdings konkrete Angaben der Bundeswehr zu den Betrieben. Weil diese noch nicht vorliegen, könne die Prüfung auch nicht abgeschlossen werden.

Thomas Mack hat einen Tag nach der Gemeinderatssitzung Kontakt mit MdB Reinhardt Brandl aufgenommen. Dieser will im Rahmen seiner Möglichkeiten versuchen, die Sache zu beschleunigen, damit bezüglich des Baugebiets möglichst bald Klarheit herrscht, sagte Mack auf Nachfrage.

Die Prüfung nach der Störfallverordnung gibt es im Rahmen der Bauleitplanung erst seit etwa 2014, teilte das Landratsamt auf Nachfrage mit. Weil alle anderen Baugebiete in diesem Bereich schon früher ausgewiesen wurden, kam die Verordnung bislang nicht zum Tragen.

