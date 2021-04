Bauwesen und Management: Das bietet der neue Studiengang am Neuburger Campus

Plus Nachhaltigkeit wird auch beim Bauen immer wichtiger. Das bestätigt Prof. Dr. Jana Bochert. Die 42-Jährige ist Gründungsprofessorin für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen–Bau am Neuburger Campus.

Ihren sympathischen schwäbischen Dialekt kann Prof. Dr. Jana Bochert nicht verbergen. Gerade erst ist die Baden-Württembergerin aus Ulm in die Ottheinrichstadt gezogen. Die 42-Jährige ist Gründungsprofessorin für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen – Bau am Neuburger Campus und steckt schon mitten in den Vorbereitungen für den Semesterstart im Oktober.

Frau Bochert, die THI bietet schon seit vielen Jahren den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an. Was ist das Besondere an Ihrem?

Jana Bochert: Am Campus Neuburg spezialisieren wir uns auf das Bauwesen. Das bedeutet, Zweidrittel der Lehrveranstaltung (LV) decken den Bau-Sektor ab und ein Drittel beinhalten das Management. Wir verzahnen also das Bauwesen mit dem Management.

Am Campus Neuburg spezialisiert man sich auf das Bauwesen

Der Studiengang kann dual absolviert werden. Wie läuft das genau ab?

Bochert: Neben dem Studium haben die Studierenden die Möglichkeit mit Wirtschaftspartnern zusammenzuarbeiten. Sie arbeiten also in lehrveranstaltungsfreien Zeiten in Ingenieurbüros an realen Projekten. Damit haben sie bereits während des Studiums einen Fuß in der Praxis und eine ganz andere Entwicklungsperspektive. Natürlich ist es eine Mehrbelastung, aber im dualen Studium verdienen sie ihr Geld gleich in einem Unternehmen, das zu ihrem Studiengang passt und in dem sie später vielleicht gleich einsteigen können. Eine tolle Sache.

Wie kann man sich das konkret vorstellen, von 8 bis 12 Uhr an der Hochschule und dann ab in die Arbeit?

Bochert: Ja, zum Beispiel. Es gibt aber auch viele andere Modelle. Die Studierenden könnten beispielsweise in den Semesterferien Vollzeit in ihrem Unternehmen arbeiten. Die Ausgestaltung ist individuell und kann jeder Studierende mit seinem Partnerunternehmen selbst aushandeln.

Das Bauen ist ihr Thema: Prof. Dr. Jana Bochert ist Gründungsprofessorin für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen - Bau in Neuburg. Foto: Gloria Geissler

In welchen Bereichen können die Studierenden später einmal arbeiten?

Bochert: Beispielsweise als Projektmanager im Anlagen- und Industriebau, als Führungskraft in Bauunternehmen oder aber auch im Immobilienbereich. Sie haben einen Rucksack voller Perspektiven, denn gerade auch die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden im Bauwesen immer wichtiger.

Eine Frau in der Baubranche ist selten, eine Professorin in diesem Bereich eine Rarität. Wie ermuntern Sie speziell Frauen, diesen typischerweise hauptsächlich männlich besetzen Studiengang zu wählen?

Bochert: Ich habe den schönsten Beruf, den es gibt. (lacht) Er ist so vielfältig. Davon, dass es eine Männer-Branche ist, soll sich niemand abschrecken lassen. Jeder soll das machen, worauf er Lust hat, sich nicht einschüchtern lassen und nichts auf eventuelle Vorbehalte geben.

Campus Neuburg: Ein neuer Studiengang birgt Herausforderungen

Was sind denn die Herausforderungen, die die Etablierung eines neuen Studiengangs mit sich bringt?

Bochert: Ich glaube, die größte Herausforderung ist es, unser Vision klar zu transportieren, damit diese tolle Chancen und vielfältigen Möglichkeiten, die dieser neue Studiengang und der neue Campus bieten, auch als solche wahrgenommen werden.

Abschließend auch an Sie die Frage nach Ihrer Vision 2030: Für welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen soll ihr Studiengang bis dahin gesorgt haben?

Bochert: Wir werden in den nächsten Jahren unseren Pioniergeist nach außen tragen. Ich hoffe, dass unsere Ehemaligen Einfluss auf unsere Infrastruktur nehmen, ihre Visionen verfolgen und damit einen Beruf gewählt haben, der Ihnen Freude bereitet und sie täglich motiviert.

Lesen Sie dazu auch: