17.12.2019

Bayerische Lieder in der Schlosskapelle

Der Unterstaller Dreigsang trat in der Schlosskapelle auf.

Der Unterstaller Dreigsang bietet gefühlvolle Klänge

Der Reformator Andreas Osiander gilt als „geistiger Vater“ der filigranen Bildkomposition in der Schlosskapelle Neuburg. 1543 erfolgte die Ausmalung durch einen wahren Meister seiner Zeit: Hans Bocksberger den Älteren. Nachdem die Kapelle 1614 im Zuge der Gegenreformation von Katholiken genutzt wurde, dient sie seit Mitte des 20. Jahrhunderts wieder dem evangelischen Gottesdienst. Im Zyklus der Fresken mit dem Leitbild der Verherrlichung und Himmelfahrt Christi kommt die Weihnachtsbotschaft nicht unmittelbar vor. Dennoch entfalten gerade weihnachtliche Lieder und Volksweisen in diesem Kirchenraum ihre ganz besondere Wirkungskraft. So auch beim Konzert des Unterstaller Dreigsangs, der mit Werken aus alten Handschriften, bayerischen Liedern und Volksgut beeindrucken konnte.

Die drei Sängerinnen, mit ihren ausgewogenen und klangvollen Stimmen spannten den Bogen von Liedern der „staden Zeit“ hin zu weihnachtlichen Weisen. Dabei waren auch viele Notationen von Franz Mayrhofer zu hören: Franz Mayrhofer, der ehemalige Leiter der Münchner Schule für bairische Musik (Wastl Fanderl Schule), machte seine erste Volksmusikerfahrung bei einem Singen in der Steiermark bereits Anfang der fünfziger Jahre.

In dem mit viel Abwechslung gestalteten Programmverlauf kamen auch unterschiedliche Instrumente zum Einsatz. Dabei zeigte sich einmal mehr, welch gefühlvolle Klänge gute Musiker der oft belächelten Blockflöte abgewinnen können. (js)