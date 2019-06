11:34 Uhr

Bayern hat eine neue Kartoffelkönigin

Noch-Kartoffelkönigin Ramona übergibt das Zepter an ihre Nachfolgerin.

Noch ist die neue Kartoffelkönigin geheim. Wir haben sie schon kennengelernt. Sie kommt aus dem Donaumoos, schwärmt von Kartoffeln und fährt Lamborghini.

Von Christof Paulus

Sie steht auf Kartoffeln und viele PS. Schon als Kind saß die neue bayerische Kartoffelkönigin auf einem Lamborghini. Aber nicht etwa, um damit über die Straßen in ihrer Heimat im Donaumoos chauffiert zu werden – sondern um auf einem der Traktoren der italienischen Firma bei der Arbeit auf dem Hof zu helfen. Denn Lamborghini sind nicht nur für Fans von schnellen Autos etwas Besonderes. Auch Traktoren zählen zu den Fahrzeugen des Unternehmens.

Einer davon gehört noch heute zum Fuhrpark auf dem Hof in Königsmoos, von dem die neue Kartoffelkönigin stammt. Welcher Hof das genau ist und wie die Königin heißt, darf noch nicht verraten werden. Erst am 12. Juli wird sie in Schrobenhausen gekrönt – und damit das Geheimnis gelüftet, wer Nachfolgerin von Ramona Glöckl werden wird.

Die alte Kartoffelkönigin gibt Tipps

Sie hatte die Erzeugergemeinschaft Bayerische Kartoffel in den vergangenen zwölf Monaten repräsentiert. „Natürlich sein“ ist ihr Tipp an ihre Nachfolgerin, außerdem solle sie alle Veranstaltungen und Gelegenheiten wahrnehmen, die sich ihr als Königin bieten. „Man weiß nie, was passiert“, sagt sie. Sie empfehle ihr, auf die Leute zuzugehen und freundlich zu sein. „Aber das schafft sie eh, denn sie hat immer ein Lächeln auf den Lippen“, sagt Glöckl über ihre Nachfolgerin.

22 Jahre ist diese alt, studiert Agrarmanagement und möchte später in der Landwirtschaft arbeiten. Glöckl, die aus Karlshuld stammt, kennt sie schon seit vielen Jahren, die Familien der beiden kaufen auf dem Hof der jeweils anderen Familien ein. Sie habe ihr viel Lust auf das Amt als Kartoffelkönigin gemacht, davon vorgeschwärmt. „Das, was man in diesem Jahr erlebt, erlebt man sonst nie“, sagt die neue Königin.

Richtiger Zeitpunkt für die Kartoffelkönigin 2019

Interesse daran, Kartoffelkönigin zu werden, habe sie schon lange gehabt. Nun sei der richtige Zeitpunkt dafür gekommen, das Amt zu übernehmen. Mit ihrem Studium sei sie bald fertig, außerdem müsse man sich als Kartoffelkönigin auch „etwas trauen können“. Dafür sei sie nun bereit. Ihr Freund werde sie als Kartoffelkönigin unterstützen – schließlich ist er selbst Kartoffelbauer.

Wenn die neue Königin einmal nicht an Kartoffeln denken möchte, beschäftigt sie sich am liebsten mit ihrem Hund. Das ist ein Golden Retriever, den sie sich im Laufe ihres Studiums zugelegt hat. Häufig wird sie sich von Kartoffeln aber nicht ablenken können – das braucht sie aber auch nicht. Was ihr besonders an ihnen gefällt ist, dass sie ein einfaches Produkt sind.

Für die Königsmooserin werden sie im kommenden Jahr allerdings viel Stress mit sich bringen. In ganz Deutschland wird sie herumreisen, viele Leute treffen und kennenlernen. „Ich darf keine Angst vor Prominenten haben“, sagt sie. Auf die Auftritte bereitet sie sich im Moment vor. Verpflegen wird sie sich auf ihren Terminen sicher vor allem mit Kartoffeln. Mit ein wenig Glück werden diese überall so zubereitet, wie siesie am liebsten hat: als Rosmarinkartoffeln aus dem Ofen.

