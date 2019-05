17:20 Uhr

Bayernoil fährt in Vohburg die Raffinerie wieder hoch

Den 1. September 2018 werden die Vohburger nicht vergessen. Am frühen Morgen hatte sie eine Explosion in der nahen Raffinerie aus dem Schlaf gerissen. Danach brach ein Großbrand aus.

Nach der verheerenden Explosion Anfang September, nimmt die Vohburger Raffinerie wieder den Betrieb auf. Die Unglücksursache ist nach wie vor unklar.

Die Bayernoil-Raffinerie in Vohburg wird in den nächsten Tagen wieder den Betrieb aufnehmen. Der Stillstand nach der heftigen Explosion vom 1. September 2018 geht damit zu Ende. Wie Bayernoil mitteilt, wurden in den vergangenen Monaten alle technischen Anlagen und Ausrüstungen gereinigt, gewartet, repariert, überprüft und vom TÜV freigegeben. Außerdem seien hierzu umfangreiche Berichte für die zuständigen Behörden erstellt worden.

„Heißer Test“ eines Dampfkessels in der Vohburger Raffinerie

Heute beginnt der erste „heiße“ Test eines Dampfkessels zur Energie- und Wärmeversorgung des Standortes, heißt es in einer Mitteilung weiter. Im weiteren Verlauf des Monats soll dann die erste Rohölverarbeitungsanlage in Betrieb genommen werden. Weitere Anlagen würden dann nach und nach im Verlauf des Sommers hochgefahren. Während des Anfahrbetriebes rechnet Bayernoil mit „Fackeltätigkeiten und Geräuschentwicklungen“. Die Anwohner werden um Verständnis gebeten.

Die vom Großbrand zerstörten Anlagen werden rückgebaut

Die vom Großbrand zerstörten Anlagen gehen indes nicht in Betrieb. Sie werden nach Genehmigung durch die Behörden rückgebaut und entfernt.

Die Ermittlung der Schadensursache seitens der Bundesanstalt für Materialforschung dauere nach wie vor an, teilt Bayernoil ferner mit.

Bei dem Unglück Anfang September vergangenen Jahres waren 15 Menschen verletzt worden. Über 1000 Häuser wurden durch die Druckwelle beschädigt. Bayernoil hatte die komplette Anlage danach außer Betrieb gesetzt. Bayernoil ist ein Raffinerieverbund von Varo Energy, Rosneft Deutschland, Eni Deutschland und BP Europa SE. Das Unternehmen betreibt die größte Raffinerie im bayerischen Raum mit Produktionsstandorten in Vohburg und Neustadt an der Donau. Die zwei Betriebsteile sind über 11 Pipelines verbunden, so dass sie wie eine Raffinerie zusammenarbeiten. (nr)

