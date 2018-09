13.09.2018

Beatles-Songs und Dudelsackklänge

Marktkapelle Rennertshofen lädt am Sonntag zur Serenade ins Schloss Stepperg ein

Von Michael Geyer

Rennertshofen-Stepperg Ein buntes Programm erwartet die Besucher der Serenade im Schloss Stepperg kommenden Sonntag, 16. September, um 17 Uhr. Die Hausherren der gräflichen Familie von Moy überlassen der Markt- und Jugendkapelle Rennertshofen wieder ihren Schlosshof, damit sie dort ihre Zuhörer auf eine rund eineinhalbstündige Reise durch verschiedene Musikstile und Länder mitnehmen können.

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Magdalena Rehm hat drei Stücke vorbereitet: „Zauberland“, eine Impression aus der Feder von Kurt Gäble, „Wings“ mit beschwingten Melodien des Komponisten Vince Gassi und das weltweit bekannte „Halleluja“ von Leonhard Cohen in einem Arrangement von Michael Brown. Auch im bunten Programm der Marktkapelle zeigt sich die ganze Vielfalt der Blasmusik, in der Dirigent Klaus Gottschall aus dem Vollen schöpft: Die Schauplätze beziehungsweise Komponisten der meisten Stücke sind auf der Britischen Insel zuhause: Militärisch streng und mächtig kommt die „First Suite in Es“, ein sinfonisches Werk für Blasorchester von Gustav Holst daher, locker und lässig dagegen die „Brilliant Beatles“ mit Auszügen aus ihren Superhits. Dann steigen die Akteure in den „Starlight Express“ und mit der Komposition „From the Highlands“ von Marco Pütz geht es nach Schottland, wo die Kapelle nach einem stimmungsvollen Streifzug durch die schöne Landschaft auf einer Hochzeit aufspielt und mit einem flotten Tanz überrascht. Düster und traurig wird die Stimmung beim Klagelied „Hector the hero“, das James Scott Skinner im Jahre 1903 für einen verstorbenen Freund geschrieben hat. Weil dafür nichts besser geeignet ist als ein Dudelsack, kommt dieses außergewöhnliche Instrument zum Einsatz, wenn Dieter Kupka aus Gerolsbach das Orchester mit seiner Great Higland Pipe unterstützt. Auch „Miss Marple“ tritt mit dem bekannten Thema zu ihren Krimigeschichten auf. Ob die schrullige alte Dame jedoch aufklären kann, was der FC Bayern mit Georg Friedrich Händels Hymne zur Krönung des britischen Königs George II. zu tun hat, muss abgewartet werden. Auf jeden Fall freuen sich die Musiker, wenn sich recht viele Zuhörer im Schlosshof einfinden. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind aber gerne willkommen.

