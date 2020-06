vor 37 Min.

Bebauungsplan aufgehoben

Golfplatz Neuburg – Gut Rohrenfeld

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 27. Mai, beschlossen, für die Aufhebung des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Golfplatz Neuburg-Gut Rohrenfeld“ eine öffentliche Auslegung durchzuführen. Wie die Stadtverwaltung nun mitteilt, liegt der zur Aufhebung beschlossene Bebauungs- und Grünordnungsplan mit Satzungstext und Begründung/Umweltbericht in der Zeit von Donnerstag, 18. Juni, bis einschließlich Freitag, 24. Juli, während der allgemeinen Dienststunden im Stadtbauamt Neuburg, Sachgebiet Planung, Verwaltungsgebäude „Harmonie“, Amalienstraße A 54, 86633 Neuburg an der Donau, 1. Stock, Zimmer Nr. 101, für jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Während der oben genannten Frist kann sich somit jede und jeder über die Ziele und Zwecke der Planung informieren und gegebenenfalls schriftlich oder zur Niederschrift bei der genannten Dienststelle oder auch per E-Mail an stadt@neuburg-donau.de Stellungnahmen abgeben. (nr)

Die Planung ist den weiteren Angaben zufolge über das Internet in der Zeit vom 18. Juni bis 24. Juli unter folgender Adresse online abrufbar:

www.neuburg-donau.de/wirtschaft/bebauungsplaene/aktuelle-bebauungsplananhoerungen-