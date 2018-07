vor 42 Min.

Bedroht

14-Jährige auf Altstadtfest erschreckt

Die Polizei hatte rund um das Eichstätter Altstadtfest „viel“ zu tun, heißt es im Polizeibericht: Schlägereien mit Verletzten, Schmierereien, in einer Bar wurde mit einer Flasche geschmissen. Zeugen suchen die Beamten noch in folgender Angelegenheit: Eine 14-jährige Eichstätterin war am Samstag gegen 23.50 Uhr auf dem Residenzplatz gewesen. Dort wollte sie sich auf eine Parkbank unter den Bäumen setzen. Da sie aber beim Treppensteigen stolperte, schrie sie vor Schreck kurz auf. Daraufhin sei den weiteren Angaben zufolge ein etwa 20-jähriger Mann (1,75 Meter groß) auf sie zugekommen. Und der soll ihr ein kleines, geöffnetes Klappmesser entgegengehalten und ihr gesagt haben, sie solle sich „verpissen“. Daraufhin sei das Mädchen in Richtung Altes Stadttheater weitergegangen. Dabei sei sie an einem jungen Mann vorbeigekommen, der wohl gerade andeutete, eine Flasche wegzuwerfen. Bei der Ausholbewegung nach hinten traf der die 14-Jährige dann aus Versehen am Kopf. (nr)

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichstätt unter der Rufnummer 08421/97700 zu melden.

