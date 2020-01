14.01.2020

Beeindruckendes Musikerlebnis in Burgheim

Ein Quintett aus Ingolstadt und eine sehr fähige Sopranistin begeistern das Publikum

Von Ulrike Hampp-Weigand

Beim 19. Neujahrskonzert der Burgheimer CSU – durch die Vorstellung der CSU-Gemeinderats- und Kreistagskandidaten ausnahmsweise, der Kommunalwahl geschuldet, mit politischem Einschlag – stimmte alles: ein kleines, aber sehr feines Quintett mit Solisten des Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt (Geigen: Samson Gonaschwili und Tamas Chikobave, Bratsche: Vitali Sicharulidse, Cello: David Isadaia, und Bass: Tomas Lomidse) zusammen mit der georgischen Sopranistin Ketevan Istuskiridse alias Keta Nino. Ein voller Pfarrsaal mit erwartungsvollen Zuhörern, darunter viele junge Menschen. Und ein Best-of-Programm mit Schwerpunkt auf barocker Musik – Antonio Vivaldis gefühlt nur Sekunden dauernde Ouverture zur Oper „l‘Olimpiade“, die aber durch ihre Frische, energisch vom Basso Continuo vorangetrieben, bestach.

Dem Opus 6 Nr. 1 in G-Dur aus Georg Friedrich Händels „Concerto grosso“, reich an Vielfalt und Klangfarben, beeindruckend gespielt „a tempo giusto“ (gemäß dem ersten Satz). An diesen kammermusikalischen Einstieg reihten sich zwei Arien von Giacomo Puccini, so etwa das berühmte „O mio babbino caro“ aus seiner Schelmenoper „Gianni Schicchi“ sowie die Arie der selbstlos liebenden Dienerin Liu „Tu che di gel sei cinta“ aus „Turandot“.

Keta Nino hat eine schön timbrierte, wandlungsfähige Stimme mit einer schönen Höhe. Die Sopranistin verfügt über eine reiche Mittellage und eine herbe Tiefe. Sie begeistert schlichtweg, beim Quintett beginnend. Und später bei Ernesto de Curtis – dessen neapolitanische Lieder Welthits sind, so auch „Non ti scordar di me“ oder „Vergiss mich nicht“. Die Sängerin Keta Nino singt es mit dem richtigen Herzschmerzgefühl.

Nach der Pause boten die Musiker des GKO aus Christoph Willibald Glucks Oper „Orfeo ed Euridice“ die Ballet Suite Nr. 1, „der Reigen seliger Geister“ dar und damit wiederum einen Evergreen klassischer Musik: abwechslungsreich, anmutig, tänzerisch, schwermütig, elegant, mit zauberhaften Pizzicati. Im Anschluss ein wenig Folklore: Sulchan Zinzadze, der das georgische Musikleben nachhaltig geprägt hat, hat in seine Werke auch Themen zeitgenössischer Komponisten mit aufgenommen.

Dann gehörte die Bühne wieder Keta Nino, die zwei Lieder von George Gershwin – „Summertime“ und „Moon River“ – interpretierte. Großartig dann von Andrew Lloyd Webber aus dem Musical „Cats“ das wehmütige Erinnern der ehemaligen Glamour-Katze Grizzabella. „Memory“: Hier konnte die Sängerin das große Potenzial ihrer Stimme entfalten.

Schon die erste Zugabe – „La Danza“ von Giachino Rossini, ein sehr schnell gesungener Zungenbrecher im 6/8-Takt – war wie eine Tarantella. Die echte Zugabe war das georgische Volkslied, das in jedem Jahr das Neujahrskonzert beendet. Und dann kam der verdiente Applaus des Publikums für die großartigen Interpreten dieses Abends.

