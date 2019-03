Behörden müssen bei Lasertag auf Jugendschutz achten

»"Der Jugendschutz hat in Bayern einen hohen Stellenwert", betont eine Sprecherin. Es bestehe "weitestgehend Konsens, dass diese Anlagen allein durch ihr Konzept des spielerischen bewaffneten Konflikts die Entwicklung von dort spielenden Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen können".«



Wo waren die eigentlich alle, als die Wehrpflicht noch nicht ausgesetzt war? Wieso finde ich immer noch auf bald jedem Jahrmarkt in Bayern diese Spielzeughändler, die Erbsenpistolen verkaufen, oder Pfeil und Bogen, oder mit was man halt sonst so diese Art Kindereien betreibt? Warum sind unsere Eltern nicht alle zu hasserfüllten Killermaschinen geworden, obwohl die durchaus mit ähnlichen Zeitvertreibsmöglichkeiten aufgewachsen sind? Die Antwort ist einfach: Weil's nicht so heiß gegessen wird, wie es so mancher Politiker kochen will.



Schon witzig, dass in einem Bundesland, in dem mit echten Waffen schießen zur Folklore gehört (»Schützenverein«) das anstrahlen mit Licht sofort das Kindeswohl beeinträchtigt. Es ist wie so oft: Was nicht ins eigene Weltbild passt, wird erst mal verboten, selbst wenn es woanders offenbar völlig problemlos funktioniert. Ich könnte auch fragen: Sind bayerische Kinder irgendwie anfälliger, zu Amokläufern, Psychopathen & Co. zu werden? Falls ja, warum? Falls nein, wieso soll es in Bayern dann nicht funktionieren?

