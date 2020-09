vor 50 Min.

Bei Audi in Ingolstadt ist die Kurzarbeit zu Ende

Plus Der Autohersteller Audi benötigt nach den Werksferien bisher keine Kurzarbeit. Ob das so bleibt, hängt davon ab, wie die Corona-Pandemie weiter verläuft.

Von Manfred Dittenhofer

Manch Audianer wurde aus der Kurzarbeit direkt in die Werksferien verabschiedet. Drei Wochen Ruhe und dann? So recht wusste das Anfang August niemand. Seit Anfang September läuft nun die Produktion bei Audi wieder. Das Instrument Kurzarbeit braucht der Ingolstädter Autobauer momentan nicht.

An beiden Standorten Neckarsulm und Ingolstadt wird das Unternehmen für September keine Kurzarbeit anmelden. Allerdings sei die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage weiterhin sehr komplex, so die Antwort von Pressesprecher Joachim Cordshagen. Es sei schwer abzuschätzen, wie sich die Markt- und Teileversorgungssituation in Zeiten von Corona entwickeln werde.

Mitarbeiter sind, wenn möglich, im Homeoffice

In Kurzarbeit mussten Beschäftigte in den Geschäftsbereichen Produktion und Logistik inklusive aller drei Fertigungslinien in der Montage. Ebenfalls betroffen waren die Qualitätssicherung, die Fahrzeugauslieferung und das Audi Forum. Der Wochen-Höchststand der von Arbeitsausfällen betroffenen Beschäftigten in Ingolstadt lag im April bei rund 23.000. Seither sank die Anzahl der Beschäftigten in Kurzarbeit stetig. Der Wochen-Höchstwert der Mitarbeiter, die im Juli noch von Kurzarbeit betroffen waren, lag dagegen bei rund 6000 in Ingolstadt, im August bei rund 5000.

Wo immer möglich, verrichteten die Mitarbeiter ihre Arbeit von Zuhause aus. Mit dem Homeoffice verdreifachte sich die Anzahl der Skype-Konferenzen. Das wiederum stellte eine Herausforderung an die IT-Abteilung dar. Seit die Arbeit im Audi Werk wieder voll aufgenommen wurde, wird verstärkt auf Abstand geachtet. An Arbeitsplätzen, vor allem in der Montage, an denen die 1,5 Meter Mindestabstand nicht einzuhalten sind, wurden Schutzmaßnahmen etabliert.

Beschäftigungsgarantie bei Audi bis 2029

Auch für Audi Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Peter Mosch ist das Ende der Kurzarbeit eine gute Nachricht. Einen Stellenabbau, wie er bei manchem Zulieferer gerade geplant ist, befürchtet Mosch für Audi nicht. Es gebe eine Beschäftigungsgarantie bis 2029. Zudem befinde sich Audi derzeit im Personal-umbau, im Zuge dessen bis 2025 9500 Stellen sozialverträglich reduziert und gleichzeitig 2500 neue Stellen im Bereich Zukunftsfelder entstehen werden.

Die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis Dezember 2021 begrüßt Mosch: „Das Geld dafür haben die Beschäftigten in Deutschland über ihren Arbeitslosenbeitrag einbezahlt. Falls das nicht ausreicht, ist es durchaus sinnvoll, andere Steuermittel dafür einzusetzen. Denn Arbeitslosigkeit kommt uns alle noch teurer. Finanziell wie sozial.“ Diese Regelung gebe den Beschäftigten Sicherheit.

