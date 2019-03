vor 21 Min.

Bei Starkregen zweimal den Verkehr geregelt

FFW Walda-Schainbach ehrt bei der Jahreshauptversammlung drei Kameraden für 25 Jahre aktiven Dienst

Von Doris Bednarz

Für 25 Jahre aktive Dienstzeit ehrte die FFW Walda-Schainbach bei ihrer diesjährigen Jahresversammlung Stefan Appel, Peter Meitinger und Hannes Hörmann, die dafür das silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen erhielten. Der 1. Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Walda-Schainbach, Korbinian Mayr, begrüßte seine 35 Kameraden, die den Jahresrückblick und den Bericht des Kommandanten über Einsätze, Übungen und Schulungen aufmerksam verfolgten.

Schriftführer Johannes Schoder erinnerte in seinem Jahresbericht an die Floriansmesse in Buch und dem Besuch der 125-Jahr-Feier in Pessenburgheim, an der rund 20 Personen teilnahmen. Außerdem besuchten die Feuerwehrleute die Einweihung der Schainbacher Kirche und die 140-Jahr-Feier der FFW Seiboldsdorf. Der Sommerausflug ging an den Burgheimer Sportsee zum gemeinsamen Grillabend. Beim Hochzeitsfest Anfang September machte eine Mannschaft am traditionellen Dreikampf mit, schied aber in der Vorrunde aus.

Kommandant Andreas Bauer listete die Aktionen des vergangenen Jahres auf. Neben zahlreichen Übungen spülten seine Kameraden die Hydranten, zwei Feuerwehrleute absolvierten die MTA-Grundausbildung. Bei der Inspektionsübung im Mai war die Maschinenhalle der Gastwirtschaft Daferner das Brandobjekt und während der Großübung in Weidorf verlegte die FFW Walda-Schainbach eine lange Schlauchstrecke.

Die fünf Einsätze im vergangenen Jahr verliefen zum Glück alle glimpflich. Neben einem Brand in Klingsmoos regelte die Feuerwehr bei Unwettern im Mai und Juli den Verkehr in Schönesberg. Bei einer Verpuffung in Pöttmes musste die Wehr nicht ausrücken und im Dezember entfernte sie einen auf die Straße gefallenen Baum.

Nach dem Kassenbericht von Andreas Leinfelder bescheinigten die Kassenprüfer Thomas und Peter Harlander eine tadellose Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstands.

1. Bürgermeister Günter Gamisch lobte die Einsätze der Truppe und betonte, dass gerade die Staatsstraße eine belebte Straße sei, die die Notwendigkeit der lokalen Feuerwehr unterstreichen würde. Die Gemeinde reagierte auf den Starkregen im Mai 2018, um Problemstellen, wie das überflutete FFW-Haus in Schönesberg zu beheben. Dazu wurden Gespräche mit dem Wasserwirtschaftsamt geführt. Die Gemeinde genehmigte die Renovierungsarbeiten am FFW-Haus in Walda. Er sagte Zuschüsse für wichtige Einsatzausrüstungen zu.

In seinen Grußworten lobte Kreisbrandinspektor Peter Mayer die Feuerwehrleute für deren Einsatz in Schönesberg und dankte für die zügige Sperrung der Straße, da es sonst unmöglich sei, das Hochwasser zu bekämpfen und Hilfe vor Ort zu leisten.

Bei ABC-Einsätzen dagegen müsse großräumig abgesperrt werden, da es verschiedene Unsicherheitsfaktoren gäbe. Er teilte seinen Kameraden Neuerungen der Inspektion mit. Die Funkausbildung solle vorangetrieben werden und die Maschinisten an der Pumpe mit Funkgeräten ausgestattet sein. Die Motorsägenausbildung im Landkreis laufe an, die für Kommandanten und Gruppenführer eine spezielle Schulung erfordere.

Korbinian Mayr erinnerte an die Aktivitäten des neuen Jahres: Geplant seien das traditionelle Maibaum-Aufstellen, die Floriansmesse, der Besuch in Mittelstetten (125. FFW-Jubiläum) und eine Besichtigung der Luftwaffe in Zell.

Themen Folgen