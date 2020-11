vor 17 Min.

Bei der BayWa in Neuburg rollen die Bagger an

Georg Bichle (links), Leiter der Vertriebsregion Süd bei BayWa Baustoffe, und Markus Habermeier (rechts), Leiter des Neuburger Baustoffbetriebs, blicken dem Neubau des Standorts in Feldkirchen freudig entgegen – trotz coronabedingter Absage des geplanten Spatenstichs.

Baustart der BayWa in Neuburg-Feldkirchen. Was dort für vier Millionen Euro entstehen soll.

Auf einen offiziellen Auftakt mit erstem Spatenstich mussten Belegschaft und Verantwortliche coronabedingt zwar verzichten. Schweres Baugerät aber signalisiert, dass es voran geht auf der Baustelle an der Augsburger Straße in Feldkirchen. Größer, moderner, leistungsfähiger soll der bestehende Standort der BayWa in Feldkirchen werden. Dafür investiert das Unternehmen im südlichen Neuburger Stadtteil rund vier Millionen Euro.

In insgesamt drei Bauabschnitten wird der Standort neugebaut, wobei der Betrieb in Feldkirchen während der gesamten Bauzeit weiterläuft. „Die Baumaßnahme sehen wir als eine Investition in die Zukunft des Standorts und als klares Bekenntnis zur Region“, sagt Georg Bichle, Leiter der Vertriebsregion Süd bei BayWa Baustoffe.

Mit dem Neuburg in Neuburg-Feldkirchen gibt es bei der BayWa auch größere und modernere Lagerflächen

Die Neugestaltung des Standorts bringt laut Markus Habermeier, dem Neuburger Standortleiter, für die Kunden viele positive Veränderungen. Unter anderem sind das großzügigere und modernere Lagerflächen sowie zusätzliche Kompetenz für Trockenbau und den Garten- und Landschaftsbau.

Auch die Umwelt profitiert von den Maßnahmen: Beleuchtet wird künftig stromsparend mit LEDs und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach (30 kWp) sorgt für die Eigenstromversorgung des Standorts. „Derzeit haben wir bei BayWa Baustoffe hier in Neuburg 16 Mitarbeiter, darunter vier Auszubildende. Mit dem Neubau können wir weitere Stellen schaffen“, erklärt Habermeier. (nr)