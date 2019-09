14:16 Uhr

Bei der Ingolstädter Feuerwehr heißt es: löschen, bergen, Igel retten

Die Ingolstädter Feuerwehr musste 2018 fast 3000 Mal ausrücken. Dabei hatte sie es nicht nur mit Bränden, sondern auch mit Igeln und einem explodierten Haus zu tun.

Von Luzia Grasser

Fast 3000 Mal mussten die Ingolstädter Feuerwehren im vergangenen Jahr ausrücken. Das bedeutet, dass die Rettungskräfte durchschnittlich mehr als acht Mal am Tag ihr Martinshorn einschalteten und Menschen zu Hilfe eilten. Die 90 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie die rund 600 Aktiven in den 18 Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet waren zwar in den meisten Fällen als Rettungsdienst im Einsatz, ebenso mussten sie aber ausrücken, wenn ein Brand gelöscht oder wenn Türen bei einem Notfall geöffnet werden mussten. Zu den Routineaufgaben der Feuerwehren gehört es auch, Unfallstellen abzusichern.

An einem einzigen Tag waren mehr als 200 Keller voll gelaufen

Gefragt waren die Feuerwehrleute aber auch, wenn wegen eines Starkregens Keller überflutet waren. Allein mehr als 200 solcher Einsatzmeldungen gab es an einem einzigen Tag, an Fonleichnam 2018. Die Telefone standen nicht mehr still, betroffen waren vor allen Dingen die Stadtteile nördlich der Donau. Mit ihrem technischen Gerät eilten die Feuerwehrleute den Anwohnern dort zu Hilfe. Insgesamt leistete die Feuerwehr in Ingolstadt rund 10.000 Einsatzstunden im Jahr.

Ein Überblick über einige der größeren und außergewöhnlicheren Einsätze der Feuerwehr:

Kleinbus rollt ins Wasser Am 13. Mai musste die Feuerwehr ein Auto aus einem Weiher bei Hagau ziehen. Vermutlich aus Unachtsamkeit war der Kleinbus ins Wasser gerollt. Mit einer Seilwinde konnte das Fahrzeug geborgen werden.

Brand in den Staudinger-Hallen Die Feuerwehr bezeichnet ihn als den „größten Brandschaden im Stadtgebiet der Nachkriegsgeschichte“: Am 11. Oktober brannte es in den Staudinger-Hallen in der Nähe des Hauptbahnhofs. Erst nach Stunden konnte das Feuer in den Lagerhallen gelöscht werden. Der Schaden ging in die Millionen, schließlich waren in den Hallen unter anderem Exponate des Deutschen Museums sowie Materialien der Firmen Airbus und Hipp gelagert.

Die durch den Brand zerstörte Lagerhalle in der Nähe des Ingolstädter Hauptbahnhofs. Bild: Deutsches Museum

eCall löst Fehlalarm aus Seit Anfang 2018 müssen Neuwagen mit einem sogenannten eCall-System ausgestattet sein. Das bedeutet, dass automatisch der Notruf gewählt wird, wenn beispielsweise der Airbag auslöst. Genau einen solchen Notruf erhielt die Feuerwehr am 23. Oktober mitten in der Nacht. Die Einsatzkräfte rückten nach Irgertsheim aus und da sie kein Unfallfahrzeug fanden, gingen sie davon aus, dass das Auto möglicherweise in einem nahen Weiher untergegangen sein könnte. Eine große Suchaktion samt Hubschrauber brachte allerdings keinen Erfolg. Doch der Fall klärte sich. Es steckte der Diebstahl eines teuren Autos dahinter. Die Diebe hatten eine Art Transmitter aus dem gestohlenen Auto ausgebaut und so wurde der Notruf ausgelöst.

Hausexplosion im Westviertel Fünf Feuerwehrleute wurden bei einem Einsatz am 4. Dezember im Ingolstädter Westviertel verschüttet, vier sind bereits wieder vollständig genesen. Bei Bauarbeiten an einem Haus war eine Gasleitung beschädigt worden, infolgedessen kam es zu einer Explosion. Das Haus wurde stark beschädigt, von den Bewohnern wurde niemand verletzt.

Igel in Not 36 Mal wurde die Feuerwehr gerufen, weil sich Tiere in einer ausweglosen Situation befunden haben. darunter befand sich auch ein kleiner Igel. Der wurde mit einem Metallring um den Hals bei einem Tierarzt abgegeben. Doch mit seinem Handwerkszeug kam der Fachmann nicht weiter, und so eilte die Feuerwehr zu Hilfe. Mit einem Feinmechanik-Werkzeugset schafften es die Einsatzkräfte, den Igel aus seiner misslichen Lage zu befreien.

