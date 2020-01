11:56 Uhr

Bei diesem Lauf von Hans-Peter Ferner hat alles gepasst

Am 8. September 1982 wurde Hans-Peter Ferner in Athen Europameister über 800 Meter. Der 63-Jährige ist in Unterstall aufgewachsen. Ein Besuch in der Redaktion.

Von Manfred Rinke

Wie oft ist denn der 8. September 1982 noch ein Thema bei Ihnen? Der Tag, an dem sie in Athen völlig überraschend Europameister über die 800 Meter wurden.

Hans-Peter Ferner: Na, ja. Darüber wird immer wieder einmal gesprochen. Spätestens beim jährlichen Stammtisch ehemaliger Olympioniken. Oder bei den Benefizgolfturnieren für KiO, einer Hilfsorganisation für organtransplantierte Kinder. Da sind auch immer zahlreiche Persönlichkeiten aus allen Bereichen vertreten.

Sie waren damals 26 Jahre alt und trainierten beim MTV Ingolstadt. Was war das für ein Gefühl, den damaligen super Mittelstreckler und haushohen Favoriten Sebastian Coe besiegt zu haben?

Ferner: Es war sportlich gesehen ein einzigartiges Erlebnis in meinem Leben schlechthin. Aber bei der EM hat einfach alles gepasst, da lief schon in den Vorläufen alles für mich. Es wurde jeweils eine gemächliche erste Runde gelaufen und hinten raus Gas gegeben. Damit sparte ich mir viel Kraft, ging nicht ausgepowert ins Finale und da lief es genauso. Und spurtstark war ich schon immer. Bei der WM ein Jahr später, wo ich Siebter wurde, oder Olympia ’84 in Los Angelos, wo ich ins Halbfinale kam, da ging es schon in den Vor- und Zwischenläufen zur Sache. Doch dafür war mein Training nicht ausgerichtet.

Hans-Peter Ferner (63) bei seinem Besuch in der NR-Redaktion. Bild: Manfred Rinke

Was verbindet Sie heute noch mit der Leichtathletik?

Ferner: Vereinsmäßig nichts mehr. Nach meinem Karriereende 1988 organisierte ich noch drei-, viermal das Ingolstädter Leichtathletik-Meeting, was toll war. Doch mit dem Ausstieg des Fernsehens gab es keinen Sponsor und damit auch kein Meeting mehr.

Sie sind in Unterstall aufgewachsen und gingen dort auch zur Schule. Da waren Sie dann Schüler ihres Vaters, der dort Lehrer war, oder?

Ferner: Ja, das war damals auf dem Land nicht ungewöhnlich. Da gab’s noch die Residenzpflicht für Lehrer. Mein Vater unterrichtete die Grund- und Hauptschüler. Ich war in der 1. und dann noch einmal in der 5. und 6. Klasse bei ihm, bevor ich auf die Realschule nach Ingolstadt ging. Das war mitunter schon kurios denn auf dem Zeugnis stand dann immer dreimal die Unterschrift von ihm. Er unterschrieb als Schulleiter, als Lehrer und als Vater.

Waren Sie eigentlich auch mal Mitglied beim LAZ Neuburg, dem damals so starken Leichtathletikzentrum?

Ferner: Nein, nie. Als ich mit 13 Jahren in die Realschule nach Ingolstadt ging, kam ich dort ins Internat. Da blieb ich auch, als ich in die FOS gewechselt bin. Danach ging ich zum Studieren nach München.

Und wie kamen Sie dann zur Leichtathletik?

Ferner: Über Umwege. Denn eigentlich hab’ ich während meiner Schulzeit beim MTV Ingolstadt Handball gespielt. Als ich im Sportunterricht dann die 1000 Meter mal in 2:40 Minuten gelaufen bin, meinte mein Lehrer, dass ich unbedingt zur Leichtathletik gehen müsste. Das hab’ ich dann auch gemacht.

Was ja kein Fehler war...?

Ferner: Nein, denn der MTV Ingolstadt entwickelte sich Ende der 70er Jahre zu einer Hochburg starker Mittelstreckenläufer. Nicht umsonst wurden wir mit unserer 4-mal-800-Meter-Vereinsstaffel zweimal Deutscher Meister.

Beruflich sind sie seit 33 Jahren ein Audianer. Was machen Sie dort?

Ferner: Ich bin Ingenieur und arbeite in der Systemplanung und EDV-Entwicklung. Eigentlich hätte ich schon nach meinem Studium 1982 bei Audi anfangen wollen. Doch dort gab es zu dieser Zeit Kurzarbeit. Da hatten sie bedenken, mich als Europameister einzustellen. Ich hab’ dann bei einer Unternehmensberatung angefangen und bin 1986 zu Audi gegangen. Mittlerweile bin ich in der aktiven Phase der Altersteilzeit.

Sie haben erzählt, dass ihre Eltern 1981 von Unterstall nach Neuburg gezogen sind und auf dem Anwesen ihres Großvaters in Ried ein Haus gebaut haben? Sie haben auch drei Schwestern. Sind sie öfter hier in Neuburg?

Ferner: Mein Vater ist im Sommer 2015 gestorben. Meine Mutter ist in St. Augustin bei den Barmherzigen Brüdern. Sie besuche ich regelmäßig. Außerdem lebt eine meiner Schwestern noch hier in Ried. In Neuburg kenn’ ich mich zwar ein bisschen aus. Aber so einen richtigen Bezug zur Stadt hab’ ich eigentlich nicht.

Sie leben in Altmannstein, wo sie mit ihrer Frau Gila drei Kinder groß gezogen haben…

Ferner: Ja, von ihnen hatte eigentlich schon jedes einen festen Beruf. Aber jetzt haben alle drei plötzlich noch einmal ein Studium angefangen.

Das hindert Sie aber nicht, ihre Freizeit zu genießen, oder? Was machen sie denn so den ganzen Tag?

Ferner: Ich habe Daheim einige „Aufräumarbeiten“ rund ums Haus zu erledigen. Dann fahren meine Frau und ich gerne mal ein paar Tage weg, oder wir spielen Golf. Langweilig wird’s mir bestimmt nicht.

Sie waren ja mal Hochleistungssportler. Laufen sie eigentlich noch?

Ferner: Nein, nicht mehr so richtig. ich versuche wenigstens einmal die Woche ein halbe Stunde zu joggen... aber das Tempo ist vielleicht noch halb so schnell wie zu meiner aktiven Zeit.

Und wie hält sich Hans-Peter Ferner mit seinen 63 Jahren dann heute fit?

Ferner: Ich gehe wandern, fahre Rad, spiele Golf und mach’ ein bisserl Fitness. Wenn ich so überlege, dann müsste ich eigentlich wieder mehr für mich tun…

