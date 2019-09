Beichtvaterhaus: Ein neuer (H)ort für Kinder

Plus Der Hort im Beichtvaterhaus des Studienseminars ist fertig. In einer Mischung aus Neubau und denkmalgeschütztem Gebäude finden mehr Kinder Platz als geplant.

Helles Holz, Sichtbeton und klare Linien prägen den modernen Anbau des Beichtvaterhauses zum Innenhof hin. Durch ihn betreten Kinder, Eltern und Besucher den neuen Kinderhort des Studienseminars am Wolfgang-Wilhelm-Platz. Der Hort hat Ende Juni seinen Betrieb aufgenommen, ein Dreivierteljahr später als geplant. Archäologische Grabungen und Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde hatten den Bau verzögert. Inzwischen ist der Betrieb angelaufen und die Einrichtung bietet mehr Kindern Platz, als ursprünglich geplant.

Eigentlich war der Kinderhort für 40 Kinder, aufgeteilt auf zwei Gruppen, geplant. „Aber wir haben eine Betriebserlaubnis für 48 Kinder beantragt und erhalten“, erklärt Anton Haberer, Mitglied im Stiftungsvorstand des Studienseminars. Derzeit sind 41 Kinder im Hort gemeldet, aber der Puffer biete die Möglichkeit, Eltern in Ausnahmefällen doch noch einen Platz für ihr Kind anbieten zu können. „Der Bedarf sei da“, sagt Haberer. Entschieden würde darüber von Fall zu Fall.

Diese beiden Mädchen haben die gemütlichen Räume im Beichtvaterhaus in Beschlag genommen und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Bild: Marcel Rother

Die Kosten für den Kinderhort im Beichtvaterhaus sind gestiegen

Er und sein Kollege im Stiftungsvorstand, Alfred Hornung, sind froh, dass der Hort weitestgehend fertig ist und seinen Betrieb aufgenommen hat – auch wenn die Kosten durch die archäologischen Grabungen und die Preissteigerung am Bau letztlich von 1,85 Millionen auf 2,35 Millionen Euro gestiegen sind. Mit dem Ergebnis sind sie sehr zufrieden. „Es ist eine gelungene Symbiose aus alt und neu“, sagt Haberer. Auf der einen Seite der moderne, klar strukturierte, helle Anbau, in dem sich der Eingangsbereich, ein großer Mehrzweckraum, eine Küche und Sanitäranlagen befinden und auf der anderen Seite das denkmalgeschützte Beichtvaterhaus von 1526, mit seinem Charme, schiefen Wänden und verwinkelten Zimmern, in denen Gruppenräume, Mitarbeiterbüros und eine Werkstatt Platz haben.

„Wir wollen, dass sich die Kinder bei uns wohlfühlen, ein zweites Zuhause haben und Freunde finden“, sagt Haberer. Die Größe der Einrichtung sei dafür gerade recht. Auf rund 500 Quadratmetern kümmern sich drei Erzieherinnen und eine Kinderpflegerin um die Schüler, die bis 17.30 Uhr bei ihnen bleiben können. Sie machen mit ihnen Hausaufgaben, pädagogische Projekte und sorgen dafür, dass die Kinder zu Mittag essen. Petra Angermann, Leiterin des Kinderhorts, ist bereits seit 28 Jahren im Hort des Studienseminars beschäftigt und hat die unterschiedlichsten Räumlichkeiten miterlebt. Sie ist erleichtert, dass die Zeit im Übergangsquartier, in dem sie mit ihrem Team und den Kindern zuletzt untergebracht war – Container im Innenhof neben der Baustelle – ein Ende hat. „Es ist toll hier, die Kinder haben die Räume sofort angenommen“, sagt sie. Sei es der moderne Mehrzweckraum mit Fußbodenheizung, in dem sie sich zum Mittagessen, Kochen und Backen oder anlässlich großer Feiern einfinden, oder die gemütlichen Räume im Altbautrakt, zwischen denen die Kinder dank des offenen Konzepts frei wählen können zwischen Spielecke, Gruppen- oder Hausaufgabenräumen. „Jedes Kind will etwas anderes, wenn es aus der Schule kommt – hier ist Platz für alles“, sagt Angermann.

Im Beichtvaterhaus trifft Altbaucharme in Form eines freiliegenden Holzbalkens auf eine verglaste Wand, die Spielecke und Hausaufgabenraum trennt. Bild: Marcel Rother

Dem Kinderhort im Beichtvaterhaus fehlt noch der Außenbereich

Was noch fehlt, ist der Außenbereich. Durch vier Türen im gläsernen Anbau soll eines Tages der Weg auf eine Terrasse mit Sonnenschutz und Sitzmöglichkeiten führen, sagt die Hortleiterin. Der restliche Gartenbereich, auf dem teilweise noch Baucontainer stehen, wurde bereits von Landschaftsarchitekten überplant und soll naturnah gestaltet werden, bestätigt Hornung. Die Außenanlage werde in verschiedene Zonen eingeteilt, Bäume gepflanzt und auch ein paar wenige Spielgeräte aufgestellt. Die genaue Gestaltung sei noch offen. „Unter dem Gelände befinden sich die Kellergewölbe einer ehemaligen Brauerei“, sagt Hornung. Daher könne er noch nicht sagen, ob etwa das gepflasterte Rondell, das bislang den Garten geprägt hat, erhalten bleibt. Aber der Großteil des Horts sei fertig, das zähle.

Gedanklich beschäftigen sich die Vorstandsmitglieder bereits mit der nächsten großen Baustelle. Nachdem die siebenköpfige Verwaltung des Studienseminars nach einjähriger Umbauzeit vor einigen Wochen ihre neuen Räumlichkeiten an der Donauwörther Straße bezogen hat – auch für Besucher befindet sich der neue Eingang dort – stehe das größte Bauprojekt noch bevor: Die St.-Franziskus-Grundschule. „Unser Plan ist es, bis April 2021 fertig zu sein“, sagt Haberer. Rund acht Millionen Euro wird die Schule, die in Räumen des Studienseminars entstehen soll, kosten. Wie beim Kinderhort werden sich auch dort Denkmalschutz und Moderne begegnen: In Form eines Gebäudes von 1700 und einer neu gebauten Pausenhalle.