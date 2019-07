15:22 Uhr

Beim Antonibergfest dem Regen und den Mücken getrotzt

Veranstalter und Gäste ließen sich in Stepperg die gute Laune nicht von den widrigen Umständen trüben. Rund 350 Gäste waren gekommen

Von Michael Geyer

Den Stepperger Fischerstechern machte der Regen am Samstag zwar wenig aus, der Feuerwehr als Ausrichter des Antonibergfestes dagegen umso mehr. Kaum hatte die Marktkapelle Rennertshofen ein gutes halbes Stündchen gespielt, kamen von Westen her pechschwarze Schauerwolken und zwangen Musiker und Besucher zur Zuflucht in das Partyzelt der Fischerstecher.

Nach einer Stunde Zwangspause ging das Fest weiter

Nach fast einer Stunde Zwangspause ging das Fest jedoch erst einmal trocken weiter und die Gäste genossen die von der Feuerwehr zubereiteten Schmankerl und das gute Bier. „Wir hatten noch mal Glück“, meinte einer der fleißigen Helfer. Er wisse nur, dass im Jahre 2008 das Fest ganz abgesagt worden sei, ansonsten sei es immer gut über die Bühne gegangen. Auch heuer konnte die Feuerwehr, die sich auf einen geringeren Besucheransturm eingestellt hatte, den größten Teil der vorbereiteten Speisen, darunter auch das Spanferkel, an die etwa 350 Gäste bringen. Andreas Rehm, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr, bedankte sich bei allen Helfern, von denen manche selbst bei strömendem Regen tapfer weitergegrillt hatten. Erst als gegen halb zehn ein erneuter Schauer losbrach, packten die Musikanten ihre Instrumente zusammen.

Bei Einbruch der Dunkelheit wurde auf dem Antoniberg das große Johannisfeuer entzündet.

Die Feier war aber dann noch lange nicht zu Ende. Die Hartgesottenen hielten noch lange aus und genossen den Abend im Schein des großen Johannisfeuers, das den angreifenden Mücken das Fürchten lehrte.

