20:59 Uhr

Beim Bahnhof geht’s in kleinen Schritten voran

Ein neues Verwaltungsgebäude will Integra soziale Dienste zwischen seinen Werkstätten am Neuburger Bahnhof (rechts) und dem Bahnhofsgebäude (links) errichten. Die Verwaltung soll dann von der Monheimer Straße dorthin umziehen.

Integra will auf dem Gelände nun auch für Studenten bezahlbare Wohnungen errichten. Warum ein Teil des Grundstück auch für die Stadt eine Option sein könnte.

Von Manfred Rinke

Pressieren darf es Dieter Moosheimer und seinen Mitgesellschaftern der Integra-Tochter ERV nicht. Wenn es um das Bahnhofsgelände in Neuburg geht, ist eher Geduld gefragt. Viel Geduld. Nur in kleinen Schritten kommt die geplante Entwicklung des 23000 Quadratmeter großen, schmalen Geländestreifens entlang der Gleise voran. Mittlerweile hätten sich die Planungen der Investoren der Entwicklung der Stadt angepasst, wie Moosheimer sagt.

Nicht geändert haben sich die Vorstellungen der Bebauung vor dem Biotop auf der Seite der Industriebetriebe Smurfit Kappa und Knauf Perlite. Dort sollen nach wie vor sieben Gebäude mit 150 Wohnungen entstehen. „Bezahlbarer Wohnraum für Normalbürger“, wie Moosheimer verdeutlicht. Angeschlossene Gebäude für Büros und Dienstleistungen sollen die Bebauung auf dieser Seite abrunden. Nach wie vor aktuell ist auch das Parkhaus. Allerdings haben die Stadtwerke, die es einmal langfristig mieten sollen, ihre Vorstellungen von vor einem halben Jahr wieder zurückgeschraubt. Damals regten sie an, die Anzahl der geplanten Stelleplätze von gut 200 doch gleich auf 400 zu verdoppeln. „Die sind mittlerweile wieder zurückgerudert“, erklärt der Integra-Geschäftsführer und vermutet Spargründe dahinter.

Neu entwickeln soll sich, wenn es nach den Vorstellungen der Gesellschafter geht, die Bebauung direkt an den Gleisen. Wo noch im Herbst ein Gewerberiegel stehen sollte, kann sich Dieter Moosheimer in Anbetracht des kommenden Hochschulcampus nun fünf u-förmig gebaute Studentenwohnheime mit rund 120 Appartements vorstellen. Sozialbereiche auf der gesamten Länge entlang der Gleise würden die Gebäude nicht nur verbinden, sondern auch einen Lärmschutz für die jeweils etwa 25 Quadratmeter großen Wohnungen bilden. Für den Bereich der sieben Gebäude vor dem Biotop, so Moosheimer, hätten in Auftrag gegebene Gutachten in Bezug auf den Lärm- und Naturschutz sowie Geruchsemissionen keine Bedenken für eine Wohnbebauung aufgezeigt. Ob dies, lärmschutztechnisch gesehen, auch auf der gegenüberliegenden Seite entlang der Gleise für die angedachte Studentenanlage so gesehen wird, ist noch zu prüfen.

In Angriff genommen werden kann bereits der Bau eines Bürogebäudes zwischen Bahnhof und den Werkstätten von Integra. Steht es, wird dort die Verwaltung einziehen, die jetzt noch an der Monheimer Straße eingemietet ist.

Es gibt aber noch eine Reihe offener Fragen, bevor bei der Stadt ein Antrag auf Bebauung gestellt werden kann. Eine Frage geht an die Gesellschafter und kommt von der Stadt. Wie Rechtsdirektor Ralf Rick sagt, könnte man sich gut vorstellen, dass auf einem Teil des Grundstücks eine neue Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber entstehen könnte. „Für uns wäre das eine weitere Option, die wir der Regierung von Oberbayern, die das Gebäude bauen muss, anbieten könnten.“ Darüber, so Moosheimer, habe man auf ERV-Seite noch nicht gesprochen. Grundsätzlich sei aber nichts dagegen einzuwenden.

Von der Stadt müssten die Investoren unter anderem wissen, ob die Kommune den Grund für eine Straße, die im weiteren Verlauf Innenstadt mit B16 verbinden soll, erwerben und dann auch bauen möchte. Rick geht davon aus, dass man das Vorkaufsrecht nutzen werde, allein um damit die Durchlässigkeit herzustellen. Lkw-Verkehr soll dort nicht erlaubt sein.

Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans übernimmt der Investor im Vorfeld alle Arbeiten der Baubehörde und trägt alle dafür anfallenden Kosten. Das waren für Integra wie Moosheimer sagt, bislang bereits rund 50000 Euro. Wenn die Planung steht, übernimmt sie die Stadt und geht damit in die verschiedenen Gremien. Im Zuge der erforderlichen Verfahren bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes wird es dann auch die alles entscheidenden Gutachten geben. „Letztlich steht und fällt das Projekt mit der emissionsschutzrechtlichen Einschätzung“, ist Jurist Ralf Rick überzeugt.

Bis dies geklärt ist, wird es noch eine ganze Weile dauern. „Aber wir stehen Gewehr bei Fuß“, sagt Dieter Moosheimer, der nach wie vor überzeugt ist von der Idee, die vor allem auch der Stadt Neuburg einen Nutzen bringen würde. Nur pressieren darf es ihm und den Mitgesellschaftern nicht.

