Beim Fliegerfest über den Wolken von Burgheim schweben

Nachdem das Fliegerfest zweimal ins Wasser gefallen war, passte heuer das Wetter in Burgheim einwandfrei. So konnten die Fallschirmspringer ihr Können zeigen und Mutige konnten sich mit ihnen in die Tiefe stürzen.

Von Peter Maier

„Wind südwest, Startbahn null eins,“ so begann am Sonntag für die rund 20 Flugzeuge beim Burgheimer Fliegerfest ihr Aufstieg in den heiter bis leicht bewölkten Burgheimer Himmel. Neben den Burgheimern kamen befreundete Luftsportler aus Bopfingen, Ellwangen, Manching, Altenelchingen und Donauwörth.

Wegen des Wetters war das Burgheimer Fliegerfest in den Mai vorverlegt worden

Thomas Bansmann, Vorsitzender der Luftsportgruppe Burgheim, atmete tief durch bei diesem Idealwetter. Zwei Jahre hintereinander war das Fliegerfest im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Dies war auch der Grund, warum die Luftsportler ihre mit Abstand wichtigste Veranstaltung im Jahr vom September in den Mai vorverlegt haben. Nicht nur der Wettergott dankte es ihnen. Auch zahllose Luftsportfans zog es in den großflächigen Biergarten rund um das Fluggelände. Doch neben Essen und Trinken interessierten sich die zahlreichen Besucher für den Luftsport, sei es als Passagier in einem Ultraleichtflugzeug oder mit deutlich mehr Nervenkitzel bei einem Tandemsprung am Fallschirm mit einem Tandemmaster aus 3000 Metern Höhe.

Ein Tandemsprung sorgte für den besonderen „Kick“. Bild: Peter Maier

Am späten Nachmittag kam aus Augsburg noch eine ganz besondere Attraktion. Zwei Heißluftballon boten den Besuchern eine Fahrt durch die Lüfte an. Bekanntlich fährt dieses Luftsportgerät, es fliegt nicht.

Besonders zwei Doppeldecker zogen die Blicke auf sich

Schon am Vormittag standen die Flugzeuge dicht gedrängt neben der Startbahn an der Illdorfer Straße. Hervorstechend waren zwei Oldtimer vom Typ DO 27, wie sie bei der Bundeswehr in den 50er und 60er Jahren geflogen worden sind. In den Blickfang gerieten auch zwei Doppeldecker. Ben Razi, dessen Flugzeug in Burgheim steht, fliegt eine Bücker-Jungmann, Nachbau von 1954. Die Originale erlebten ihre Blütezeit in den 30er Jahren, als sie ein beliebtes Luftverkehrsmittel waren.

Wesentlich sportlicher gab sich der deutlich kleinere Pitz-Doppeldecker, der aus Bad Wörishofen nach Burgheim gekommen war, um am Himmel seine Wendigkeit zu zeigen. Die Luftsportgruppe Burgheim hat 16 Piloten in ihren Reihen. Die wiederum freuten sich, dass das diesjährige Fliegerfest seinem Namen alle Ehre machte. Überaus groß war das Interesse der Besucher an einem Rundflug, sowohl in nördliche Richtung zur Donau, als auch in den südlichen Landkreis. Burgheim ist auch eine Hochburg der Fallschirmspringer, 42 sind allein im Verein aktiv. Daneben ist die Luftsportgruppe auch eine zertifizierte Springerschule mit drei Tandemmastern. Nach einem rund dreimonatigen Lehrgang darf man selbstständig Fallschirm springen. Deutlich mehr Geduld braucht ein Tandemmaster. Er benötigt zwingend fünf Stunden Freifallzeit. Bei einem einzigen Sprung sind das gerade einmal 70 Sekunden. Für Thomas Bansmann bedeutete dies eine Wartezeit von viereinhalb Jahren, bis er mit seinem ersten Passagier aus 3000 Metern Höhe in die Tiefe springen durfte.

Einige Besucher wagten einen Tandemsprung mit dem Fallschirm

Entsprechend groß war das Vertrauen vieler Gäste in ihren Master, denn die konnten sich über entsprechende Arbeit nicht beklagen. Für viele Besucher war es ein atemberaubendes Erlebnis, aus 3000 Metern abzuspringen, 1500 Meter frei zu fallen, anschließend noch vier Minuten durch die Lüfte zu schweben, um dann sicher am Boden zu landen. Fallschirmspringer ohne Begleitung öffnen den Fallschirm erst 800 Meter über dem Boden, berichtet Routinier Rainer Haßfuther. Er hat rund 3600 Sprünge hinter sich und lediglich fünf Mal den Reserveschirm benötigt.

Dieser Hubschrauber fliegt umweltfreundlich mit Strom, wie Christian Beck (links) hier zeigt. Bild: Peter Maier

Ganz anders läuft ein Fallschirmsprung bei den Traditionsspringern mit der Rundkappe ab. Ihr Fallschirm ist am Flugzeug als „Zwangsöffnung“ eingehakt. Die Fallschirmoldies springen aus 500 Metern ab und sollte sich die Rundkappe nicht öffnen, hilft der Reserveschirm 230 Meter über dem Boden automatisch. Viel bestaunt war auch ein zusätzliches Rahmenprogramm durch die Modellflieger aus Neuburg und Burgheim. Die zeigten ihre Kunststücke mit Fliegern zwischen zweieinhalb und drei Metern Spannweite, deren Verbrennungsmotoren zwischen sechs und zehn PS leisten. Sie steigen bis zu 300 Meter auf, ihre Kunstflughöhe liegt bei gut 50 Metern. Unter den Tragflächen sind Puppen mit Fallschirmen angebracht, die fast wie echte Springer zu Boden gleiten. Bei den Hubschraubermodellen hat der Umweltgedanke schon eingesetzt. Sie fliegen mittlerweile mit Elektromotoren und können bei Nacht Schriftzüge und Bilder an den Himmel „malen“.

Die Verantwortlichen bei der Luftsportgruppe in Burgheim waren diesmal mit dem Fliegerfest rundum zufrieden. Wetter, Besucher und der Erlös aus der Riesentombola – alles passte bei dieser Auflage. Der Wonnemonat Mai soll auch im kommenden Jahr 2020 Glück für das nächste Burgheimer Fliegerfest bringen.

