Beim Gastwirt in Neuburg in der Gondel kuscheln

Kuschelig warm und gemütlich soll es für die Gäste sein, die in den kalten Zeiten in den Gondeln vor dem Gasthof Pfafflinger in Neuburg Platz nehmen.

Plus Das Gasthaus Pfafflinger darf über den Winter Gondeln vor seinem Lokal am Schrannenplatz in Neuburg aufstellen. Andere Wirte können mit Heizpilzen ihren Gästen Wärme spenden. Was hinter den Aktionen steckt.

Von Manfred Rinke und Elena Winterhalter

Hinter der Gastrobranche liegen existenzbedrohende Monate. Zwar konnten einige in den Sommermonaten etwas aufatmen, aber anhaltende Auflagen und beschränkte Gästezahlen drücken aufs Geschäft. In den Herbstmonaten fällt jetzt mehr und mehr auch die Außenbewirtung den kühlen Temperaturen zum Opfer. Oder doch nicht? Die Thematik beschäftigte am Dienstagabend auch den Finanzausschuss des Stadtrates.

Einige Gastwirte in Neuburg machen sich so ihre Gedanken und haben Ideen, wie sie auch in den kühlen Jahreszeiten Gäste draußen bewirten können. Anis Chaalali, Inhaber des Gasthauses Pfafflinger am Schrannenplatz, hatte seine Idee, wie er sagt, schon bevor Corona die Branche durcheinanderwirbelte. Seine Vision: Drei Skigondeln vor dem Pfafflinger, zweimal für sechs Personen und einmal für acht Gäste. Statt Skiliftatmosphäre stellt sich Chaalali eher Lammfell und wohlige Wärme vor. „Wir wollen die Gondeln mit UV-Licht beheizen, nicht mit Gas“, betont der Gastronom, der von Heizpilzen oder Heizstrahlern wenig hält. „Da gibt es mittlerweile deutlich bessere Alternativen“, sagt er auch im Hinblick auf die schlechte Klimabilanz der gasbetriebenen Heizmöglichkeiten.

Für die Gondeln vor dem Lokal am Schrannenplatz in Neuburg gab es breite Zustimmung

Für sein – nicht ganz neues – Vorhaben erhielt der Pfafflinger-Wirt breite Zustimmung. Ob Gabriele Kaps („Respekt, was sich dieser Gastwirt alles einfallen lässt. Diese Kreativität gehört unterstützt, sofern das Gesundheitsamt nichts dagegen hat.“), Klaus Babel („Das ist auch was fürs Auge.“), Frank Thonig („Vielleicht bringt man auf die Gondeln noch das Neuburg-Logo drauf.“) oder Bettina Häring („Geniale Idee.“) unterstützten die Sondernutzungserlaubnis vom 1. Oktober bis 30. April eines jeden Jahres. Allerdings dürften wegen der Abstandsregeln wohl nur weniger als die vorgesehenen sechs beziehungsweise acht Personen in einer Gondel Platz nehmen.

Was die angesprochenen alternativen Möglichkeiten mit Heizpilzen oder Heizstrahlern angeht, sprach sich OB Bernhard Gmehling dafür aus, den Gastronomen diese Möglichkeit auf öffentlichen Flächen angesicht der schwierigen Zeiten nicht zu verwehren. Weil im Gastraum die Abstandsregeln weniger Gäste zuließen, sei dies eine Chance, auch in der kälteren Jahreszeit Besucher anzuziehen. Außerdem sei die Ansteckungsgefahr draußen geringer. Dafür gab es große Unterstützung im Ausschuss. Selbst Grünen-Stadtrat Theo Walter schloss sich der Meinung an. „Aber es muss geregelt sein, wie dies, ohne ein Risiko einzugehen, gesteuert werden kann.“ Deshalb soll jeder, der einen Heizpilz aufstellen möchte, dies auf alle Fälle beim Ordnungsamt der Stadt anzeigen müssen, auch wenn kein striktes Verbot gilt. Auf Privatgrund, wie etwa beim Gasthof Neuwirt, müsse das Aufstellen nicht angezeigt werden, so der OB.

Enorme Nachfrage für das Förderprogramm Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Neuburg

Wegen der heuer extrem hohen Nachfrage erhöhte der Stadtrat schon im Juli das Budget für das Förderprogramm Klima- und Ressourcenschutz von 50.000 auf 80.000 Euro. Weil die Nachfrage nicht nachgelassen hat, beschloss der Finanzausschuss am Dienstagabend, noch einmal 20.000 Euro draufzusatteln. Wie die zuständige Sachbearbeiterin Birgit Bayer-Kroneisl erklärte, seien aktuell schon über 79.000 Euro ausbezahlt worden, weitere Anträge lägen vor. In normalen Zeiten, so Bayer-Kroneisl, seien jährlich durchschnittlich 38.000 Euro Fördergelder ausbezahlt worden. Nächstes Jahr, so die Meinung des Oberbürgermeisters und einiger Stadträte, müsse die Förderung aber wieder auf 50.000 Euro beschränkt werden, weil sich die Stadt selbst in finanziell schwieriger Lage befände und nicht nur Geschenke verteilen könne. Gmehling: „2021 gilt dann das Windhundprinzip –wer zuerst kommt, malt zuerst.“ Eine Tendenz, ob dies auch so kommen wird, wird sich bereits in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwochnachmittag zeigen, wenn es darum geht, was künftig im Einzelnen wie gefördert werden soll. Am Dienstag gab es schon Forderungen, die Fördersumme aufzustocken (Frank Thonig). „Vernünftig fördern“ war die Meinung von Theo Walter, der sich begeistert zeigte, dass sich überhaupt so viele Neuburger für das Umwelt- und Klimaschutzförderprogramm interessierten.

