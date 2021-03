vor 49 Min.

Beim Neubau des Asylbewerberheims in Neuburg geht es sportlich voran

Die vier Gebäude der neuen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Neuburg in Holzmodulbauweise stehen., der Innenausbau hat begonnen. Wer dort wann einziehen soll.

„Wenn sie wollen, können sie schon Probe wohnen“, scherzt Thomas Sendtner. Aber tatsächlich: Mit dem Neubau der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber an der Grünauer Straße in Neuburg geht es flott voran.

Drei der vier Gebäude in Holzmodulbauweise sind bereits im Volumen fertiggestellt. Während im nördlichsten Gebäude mit den Innenausbau begonnen wurde, wurden am Donnerstag 150 Meter weiter südlich im ersten, dem künftigen Verwaltungsgebäude an der Grünauer Straße, die Decken eingebaut. Knapp 13 Millionen Euro investiert der Freistaat in die neue Unterkunft, die künftig 250 Asylbewerbern Platz bieten wird.

„Der Zeitplan war zwar sportlich, aber wir sind, nicht zuletzt weil das Wetter bisher mitgespielt hat, exakt auf Kurs“, erzählt der Bereichsleiter für Hochbau am Staatlichen Bauamt in Ingolstadt. „Macht uns jetzt Corona keinen Strich mehr durch die Rechnung, steht dem Umzug im September nichts im Weg“, sagt Sendtner. Die Backsteingebäude an der Donauwörther Straße, die den Asylbewerbern knapp 50 Jahre als Unterkunft dienten, werden künftig in den Campus der TH Ingolstadt integriert, der dort im Herbst an den Start geht.

