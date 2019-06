21.06.2019

Beim Neuburger Schloßfest werden zwei Schwestern zu Prinzen

Die Steckenreiter fiebern den kommenden Wochenenden entgegen: Bald startet das Schloßfest.

Während sich vor rund 500 Jahren noch Ottheinrich und sein Bruder Philipp um die schöne Prinzessin stritten, schlüpfen an diesem Schloßfest bei den Steckenreitern zwei Schwestern in die Rollen der Neuburger Prinzen. Seit Februar proben insgesamt knapp 60 Kinder zwischen zehn und 15 Jahren für ihre wichtigen Auftritte an den kommenden zwei Wochenenden, wenn sie die Welt am Hofe Ottheinrichs tänzerisch wieder aufleben lassen. Jeden Samstag trafen sich die Jungtänzer zum Trainieren in der Turnhalle, seit Anfang Juni fanden die Gesamtproben auf der Bühne im Schlosshof statt.

Angela Kockers, Leiterin der städtischen Schule für Tanztheater, hat auch in diesem Jahr wieder viel Arbeit in die Auswahl der Solisten gesteckt: „Ich kenne die meisten Kinder schon lange und versuche, ihnen bei der Rollenauswahl gerecht zu werden.“ Die diesjährigen Hauptpersonen sind so auch alle schon des Öfteren bei den Steckenreitern dabei gewesen. Um die Prinzessin, getanzt von Helena Hillebrand und Emma Appel, streiten sich Franziska Klein und Anna Rapp als blauer Prinz Philipp und Katharina Firl und Lisa Rapp, die den roten Prinz Ottheinrich spielen. Die drei Hauptrollen sind doppelt besetzt, um eventuellen Ausfällen vorzubeugen und die Tänzer zu entlasten. Vor allem für Lisa und Anna Rapp ist es besonders, gegen die eigene Schwester im tänzerischen Duell anzutreten. „Das ist schon sehr lustig. Wir haben auch zu Hause im Wohnzimmer schon mal geübt“, erklärt Anna. Und auch wenn die sechs Solisten etwas aufgeregt sind, freuen sie sich schon auf ihre Auftritte sowie die beiden Umzüge an den Schloßfestwochenenden.

„Wir kennen die Kinder sehr gut und wissen um ihr Können, deshalb funktioniert die Probenarbeit umso besser“, freut sich Kockers. Die tänzerischen Grundlagen sind durch die oft jahrelange Tanzerfahrung an der städtischen Tanzschule vorhanden, im Vorfeld des Renaissancefests gilt es dann vor allem, die einzelnen Gruppen zusammenzubringen und die Choreografie einzustudieren. „Für die Kinder ist da vor allem die Herausforderung, die strikten Reihen, den militärischen Stampftanz und die erst mal fremde, höfische Haltung umzusetzen.“ Unterstützung beim Einstudieren bekam die Tanzlehrerin dabei von Elisabeth Agricola, die derzeit ein Praktikum an der Tanzschule macht und auch zwei Anfängergruppen unterrichtet, sowie einigen Schülerinnen der älteren Generation, die früher selbst bei den Steckenreitern mitgetanzt haben.

