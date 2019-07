Beim Online-Dating ins Netz gegangen

Plus Stefanie Hermann und ihr Mann Jürgen haben sich im Internet kennengelernt, sind verheiratet und leben in Burgheim. Vom heutigen Online-Dating halten sie wenig.

Beim Online-Dating läuft es sowieso immer anders, als man denkt. Fast jeder hat schon einmal erlebt, wie ein Freund vom letzten Date erzählt, das jede Erwartung enttäuschte und alle Befürchtungen unterbot. Erst von Angesicht zu Angesicht stellte sich heraus, dass sie eigentlich ganz anders ist, als sie sich online gab, oder er in Wirklichkeit doch nicht so gut aussieht. Und selbst wenn es doch so irgendwie passt, ist der Ofen meist schnell aus. Trotzdem gibt es den Tag der virtuellen Liebe, in jedem Jahr der 24. Juli. Und für einige ist der Tag ein Grund zu feiern.

Dazu zählen Stefanie und Jürgen Hermann. Das Ehepaar lebt in Burgheim. Bei ihnen lief nichts nach den Regeln der Klischees – sondern vielmehr so, wie sie es sich gewünscht haben. Elf Jahre ist es inzwischen her, dass beide sich bei einem Online-Portal kennengelernt haben. „Ich war Single“, sagt Stefanie Hermann. „Und die Situationen bei uns auf dem Dorf war nicht so toll.“ Mit Dorf meint sie Fünfstetten, eine Gemeinde ziemlich genau in der Mitte des Landkreises Donau-Ries. Dort kommt die heute 37-Jährige her, hatte im Ort etwas den Anschluss verloren, wie sie sagt. „Da habe ich es eben mal im Internet probiert.“

Wie sich Stefanie und Jürgen Hermann kennengelernt haben

Im Umkreis von 50 Kilometern hatte sie gesucht – und gefunden. Zwar wusste sie noch nicht, dass er später einmal ihr Ehemann werden sollte, doch Jürgen Hermann aus Rohrenfels hatte ihr Interesse geweckt. Ihren Suchradius hatte sie keinen Meter zu kurz gesteckt: 48 Kilometer hatte sie zu fahren von zuhause bis nach Rohrenfels. Denn tatsächlich trafen sich die beiden zu Beginn vor allem bei ihm in der Nähe, meist in Neuburg. „In der Stadt kann man einfach besser ausgehen als bei mir zuhause“, sagt Stefanie Hermann.

Die beiden gingen einen Schritt nach dem anderen, kamen zusammen, führten eine Wochenendbeziehung: Freitags fuhr sie zu ihm, sonntags wieder zurück. „Ein gutes Jahr lang haben wir das so gemacht“, erzählt Stefanie Hermann. Dann war es den beiden genug: Sie suchten sich ein gemeinsames Zuhause. Irgendwo in der Mitte sollte es sein – und war es dann auch. In Burgheim wurde das Paar fündig, lebt heute noch dort. Der endgültige Beweis dafür, welche Glücksgeschichten das Internet schreiben kann, traten die beiden vor acht Jahren an: Im gleichen Jahr heirateten sie und wurden Eltern. Sohn Fabio geht inzwischen zur Schule.

Für die beiden war Online-Dating der Schlüssel zum Glück

Für Stefanie, Fabio und Jürgen Hermann ist Online-Dating also der Schlüssel zu ihrem Glück gewesen. Doch die Plattformen bleiben sich eben immer treu: Nichts ist so wie erwartet. Und Stefanie Hermanns Meinung zum Online-Dating fällt heute dann doch überraschend aus: „Heute würde ich mich wohl nicht mehr anmelden“, sagt sie. „Damals hatte es noch keinen so schlechten Ruf“, erklärt sie. Damals – das ist gerade einmal elf Jahre her – und klingt doch wie eine schon vergessene Zeit. Denn heute seien zu viele Nutzer ohne ernsthafte Absichten auf den Portalen angemeldet, schätzt Stefanie Hermann. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Plattformen heute viel einfacher geworden sind: Nach einiger Zeit wechselten die Hermanns damals die Plattform, denn Männer mussten auf der, auf der sie sich tatsächlich kennengelernt hatten, bezahlen. Vor ihrem ersten Treffen schrieben sie dann in einem Chatroom oder beim Messenger „ICQ“ weiter – denn Whatsapp und ähnliche Dienste kannten sie damals noch nicht.

Und Tinder kam erst vier Jahre nach ihrem Kennenlernen auf den Markt. Die App zeigt einem Fotos und Kurzinformationen anderer Nutzer an, die man dann als attraktiv bewerten kann – oder eben nicht. Erst wenn zwei Nutzer sich gegenseitig attraktiv finden, wird es ihnen angezeigt, und sie können eine Unterhaltung starten. Vor allem Tinder ist es, das im Verdacht steht, besonders Menschen anzuziehen, die One-Night-Stands statt ernsthafte Beziehungen suchen. Für Stefanie Hermann müsste also eigentlich doch gerade Tinder die Plattform sein, die sie am meisten abschreckt. Doch wieder bleibt sie dem Grundsatz treu: Beim Online-Dating läuft nichts wie erwartet: „Für Leute, die nicht so kontaktfreudig sind, ist das sicher eine gute Möglichkeit“, findet sie.