vor 55 Min.

„Beiß rein“ heißt die Devise

Beim Gartenbauverein Unterstall/Attenfeld geht es heuer um Streuobst-Vielfalt. Was noch geboten wird

Der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Unterstall/Attenfeld ist ein Aktivposten und aus dem Dorfleben nicht wegzudenken, freute sich Bergheims 3. Bürgermeister Thomas Bauer über die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden der Gartler und dankte im Rahmen der Mitgliederversammlung für das Engagement zum Wohle der Natur und der Gemeinde. Anton Stiglmair, der Vorsitzende des Kreisverbandes für Gartenbau und Landschaftspflege, berichtete von einem intakten Vereinsleben und vielfältigen Aktivitäten.

In Abwesenheit der erkrankten Schriftführerin Christine Dörfler listete Sabine Ammler die Ereignisse des abgelaufenen Vereinsjahres auf: Sie reichten vom kostenlosen Baumschneidekurs, über das Pflanzen eines Jubiläumsbaumes auf dem Schulgelände, das Aussäen von Bienenweiden an markanten Stellen in Unterstall und Attenfeld, der Flursäuberung „Aktion saubere Landschaft“ mit vier Schleppern und vielen fleißigen Kindern und Erwachsenen und den Vereinsausflug ins Oberland bis zum Sommerfest in der alten Schule. Darüber hinaus engagierten sich Markus und Josef Eder, indem sie die Wildblumenwiese fachgerecht pflegten. Der Verein bereicherte zudem das Dorfleben. Zusammen mit den Ortsvereinen stellten die Gartler den Kindermaibaum auf und veranstalteten ein Sommerfest mit Kinderspielen bei der alten Schule. Sehr beliebt war einmal mehr die Herbstwanderung mit Kartoffelfeuer. Etwa 50 Kinder und viele Erwachsene lauschten dabei gespannt den Märchen der Geschichtenerzählerin Ulrike Mommendey. Gesellschaftlicher Höhepunkt war das feuchtfröhliche Weinfest mit Theaterspiel im Schützenheim. Schlusspunkt war die idyllische Waldweihnacht am „Brindler Kreuz“. Kassiererin Elisabeth Almer-Lorz berichtete von einem erfolgreichen Geschäftsjahr und einer größeren Spende der Raiba Donaumooser Land im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion, die für die Jugendarbeit verwendet wird. Vorsitzender Jürgen Dörfler gab einer Ausblick auf das Gartenjahr 2018: So nimmt der Verein am 1. Kinder- und Jugendwettbewerb des Landesverbandes „Streuobst-Vielfalt, beiß rein“ teil und wird zusammen mit den Grundschülern einen „Klarapfelbaum“ auf dem Schulgelände pflanzen und während der Obstblüte einen Imker besuchen. Geplant sind zusammen mit der Schule weitere Aktionen wie das Mähen einer Streuobstwiese, die gemeinsame Ernte und das Pressen sowie Einkochen von Obstmarmelade. Zum Abschluss gibt’s einen Film über das Weinfest 2017 zu sehen.