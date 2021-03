Bekommt die Gemeinde Karlshuld ein mobiles Testzentrum?

Plus Die Gemeinde Karlshuld möchte ein mobiles Corona-Testzentrum einrichten. Ein entsprechender Antrag ging an das Landratsamt. Dort sieht man den Vorstoß der Gemeinde durchaus positiv.

In der Debatte um Lockerungen, Lockdown und Osterruhe in den vergangenen Tagen war ein Begriff immer wieder zu hören: Das „Tübinger Modell“. Das pandemiemüde Deutschland schaut dieser Tage neidisch in die Stadt in Baden-Württemberg. Dort haben Restaurants und Biergärten geöffnet, Geschäfte empfangen Kunden. Das Geheimnis: testen, testen, testen. Ein sogenanntes Tagesticket erlaubt den Besuch der Stadt. Das Ticket bekommt, wer ein negatives Schnelltestergebnis vorweisen kann.

Auch Michael Lederer (FW), Bürgermeister der Gemeinde Karlshuld, kennt das Tübinger Modell. Er hofft, dass in den kommenden Wochen mehr und mehr Schnelltests zur Verfügung stehen. Besuche in Restaurants oder der Einkauf im Lieblingsladen könnten dann möglich sein – vorausgesetzt, man kann ein negatives Schnelltestergebnis vorweisen. „Ich bin überzeugt, dass ein Schnelltestzentrum ein wichtiger Schritt Richtung Normalität darstellt“, sagt Lederer. „Wir brauchen eine Perspektive.“ Auch vom Landkreis wurde der Vorstoß der Gemeinde bisher positiv aufgefasst.

Testzentrum Karlshuld: Für einen möglichen Ansturm gerüstet sein

„Es ist sinnvoll und vorausschauend, sich jetzt Gedanken um Schnelltestmöglichkeiten für die Bevölkerung im Landkreis zu machen“, sagt Gesundheitsreferent Shahram Tabrizi (FW). Die Städte Neuburg und Schrobenhausen haben sich als Modellregion beworben, um Vorgehensweisen wie die der Tübinger auch im Landkreis auszuprobieren. „Da wäre es fatal, wenn das positive Signal kommt und morgen heißt es, mit negativem Test sind Ladenbesuche erlaubt, und wir sind nicht vorbereitet.“

Es sei daher wichtig, Testkapazitäten jetzt aufzubauen und den reibungslosen Betrieb zu erproben, um dann für den möglichen Ansturm gerüstet zu sein. Für den Gesundheitsreferenten bringt die Donaumoosgemeinde Karlshuld zwei entscheidende Vorteile mit. „Nachdem es jeweils ein Testzentrum in Neuburg und Schrobenhausen gibt, ist es naheliegend, in der größten Gemeinde im Landkreis ebenfalls Testkapazitäten aufzubauen.“ Außerdem liege Karlshuld relativ zentral im Landkreis, so dass für viele Bürger die Anfahrtszeit annehmbar wäre.

Ein Testzentrum in Karlshuld könnte Neuburg und Schrobenhausen entlasten

Diese Vorteile sieht auch Gemeinderätin Rita Schmidt (CSU). „Ich sehe so eine Teststation sehr positiv, wenn nicht sogar als zwingend notwendig.“ Durch die zusätzliche Anlaufstelle in Karlshuld würden die Zentren in Neuburg und Schrobenhausen zu Stoßzeiten, beispielsweise an den Wochenenden, entlastet.

Der genaue Standort und Details zum Ablauf sind noch Zukunftsmusik. Michael Lederer hat aber bereits eine Idee, wie die mobile Teststation aussehen könnte. Vor einiger Zeit kaufte die Gemeinde zwei Mobile Homes. Eins davon dient seitdem dem Bauhof als zusätzlicher Raum. Das andere könnte laut Lederer Teil der neuen Teststation werden. „Wir erarbeiten nun ein genaues Konzept. Natürlich muss der Ablauf reibungslos sein und es darf nicht zu Verkehrsbehinderungen kommen.“

Die Frage, ob das Kreiskrankenhaus die Abwicklung übernimmt – ähnlich wie es in den beiden Impf- und Testzentren im Landkreis geschehen ist – ist noch ungeklärt. Gesundheitsreferent Shahram Tabrizi gibt auf Nachfrage unserer Zeitung allerdings zu bedenken, dass die Ressourcen des Kreiskrankenhauses auch irgendwann am Ende seien. „Was das Kreiskrankenhaus mit den bestehenden Strukturen auf die Beine gestellt hat, ist wirklich beachtlich“, so Tabrizi. Man dürfte jetzt nur nicht automatisch davon ausgehen, dass jedes weitere Testzentrum des Landkreises vom Kreiskrankenhaus gestemmt werden könne. „Das bedeutet aber nicht, dass sich das Kreiskrankenhaus aus der Verantwortung nimmt“, so der Gesundheitsreferent.

