vor 49 Min.

Belästigung: Verdächtiger ermittelt

Exhibitionist war im Klenzepark unterwegs

Nachdem eine 28-jährige Ingolstädterin zuletzt zwei Mal im Klenzepark von einem Exhibitionisten belästigt worden war, hat die Polizei nun einen Verdächtigen ermittelt. Die Beamten haben einen 53-jährige Mann ausfindig gemacht, nachdem sich eine weitere Frau bei der Polizei gemeldet und angeben hatte, ebenfalls belästigt worden zu sein.

Der Verdächtigte war in den vergangenen Tagen der 28-Jährigen auf dem Fahrrad wiederholt entgegengekommen und hatte dabei unter anderem seine Geschlechtsteile gezeigt. Nachdem die junge Frau bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, reagierte eine 74-jährige Frau auf einen Zeugenaufruf und gab an, vergangene Woche in der Asamstraße ebenfalls von einem Mann belästigt worden zu sein. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kripo Ingolstadt dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um denselben Tatverdächtigen handeln.

Die Polizei fand den gesuchten Mann im Klenzepark. Er wurde identifiziert und vernommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen, schreibt die Polizei. (nr)

