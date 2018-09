20:36 Uhr

Benefizkonzert für Menschen in Not

Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr tritt in Neuburg auf und spielt für die Kartei der Not.

Nun steht das Programm fest, das das Gebirgsmusikkorps im November darbieten wird, wenn die Musiker der Bundeswehr für die Kartei der Not spielen.

Von Dorothee Pfaffel

Unterstützung für Menschen, die unschuldig in Not geraten sind: Das Gebirgsmusikkorps wird am Dienstag, 6. November, für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, spielen. Nun steht das Programm fest, das das Symphonische Blasorchester der Bundeswehr an diesem Abend in Neuburg präsentieren wird.

Ein Höhepunkt beim Benefizkonzert für die Kartei der Not ist ein Duett

Zu hören sein wird eine bunte Mischung aus traditionellen Märschen, klassischen und modernen Stücken. Darunter wird zum Beispiel die Ouvertüre zur Oper „Wenn ich ein König wär“ von Adolphe Adam sein. Ein Höhepunkt findet bereits in der ersten Hälfte statt: das „Duetto Concertato“ nach Themen von Guiseppe Verdi. Oberfeldwebel Meike Tappert an der Querflöte und Stabsfeldwebel Bettina Peschanel am Fagott werden bei diesem Stück zusammenspielen, begleitet vom Blasorchester. Eine spannende Kombination, die so nur sehr selten vorkommt und vor allem Klassik-Liebhabern gefallen könnte. Auch in der zweiten Hälfte gibt es ein vielversprechendes Duett: „Swing Memories“, dargeboten von Hauptfeldwebel Leonhard Breith an der Klarinette und Hauptfeldwebel Benjamin Stanger am Vibrafon.

Weitere Programmpunkte sind zum Beispiel „Aerodynamics“, eine Eigenkomposition für Blasmusik von David R. Gillingham, Filmmusik aus „The Incredibles“ von Michael Giacchino und ein Abba-Medley.

Vor dem Konzert, während die Besucher ihre Plätze einnehmen, wird das Jugendblasorchester der Neuburger Stadtkapelle unter der Leitung von Markus Haninger spielen. Und auch am Ende werden die Neuburger Musikanten noch einmal beim großen Finale mit auftreten.

Karten für das Benefizkonzert für die Kartei der Not gibt es im Reisebüro Spangler

Die Benefizveranstaltung findet am Dienstag, 6. November, um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Parkhalle in Neuburg statt. Karten für das Konzert sind beim Reisebüro Spangler in der Rosenstraße 97 in Neuburg erhältlich (Telefon 08431/8611).

Themen Folgen