vor 17 Min.

Benefizvorstellung: Neuburg-Filme im Pfarrsaal

So sah es in den 1960er Jahren an der Huber-Kreuzung aus.

Bernhard Mahler zeigt am 3. Februar Aufnahmen aus Neuburg aus den 1960er Jahren in Heilig Geist. Karten gibt es ab sofort.

Seit vielen Jahren erfreuen sich die Neuburg-Filme aus längst vergangenen Tagen größter Beliebtheit. Im vergangenen Jahr ließen sich auf Einladung von Bernhard Mahler rund 1000 Besucher auf eine filmische Zeitreise durch das Neuburg der 1960er Jahre mitnehmen. Jetzt gibt es für die Freunde der alten Aufnahmen, die letztes Jahr keine Karte ergattern konnten, eine gute Nachricht. Die von Filmfan Mahler kommentierten Streifen laufen am Montag, 3. Februar, einmalig im Pfarrsaal von Heilig Geist. Die gesamten Einnahmen dienen der laufenden Sanierung der Heilig-Geist-Kirche. Die streng limitierten Karten gibt es ab sofort.

Das facettenreiche Programm beinhaltet fünf Streifen aus einer ganz besonderen Neuburg-Dekade. Los geht es im Jahr 1960 mit einem Kurzfilm über die Situation von DDR-Flüchtlingen im Lager in der Lassignykaserne. Es sind das Feuerwehrjubiläum 1962 sowie das Stadtleben 1965 zu sehen und schließlich geht es noch in die Backstube der Bäckerei Kaltenstadler 1967 sowie final in ein damals nagelneues Hochhaus am Schwalbanger 1969. Kurzum eine spannende Zeitreise, die den Zuschauern das damalige Stadtbild vor Augen führt.

Der Eintritt zu den Neuburg-Filmen wird gespendet

Erfolgsgeheimnis der Neuburg-Filme ist unter anderem auch, dass in allen Streifen viele Neuburger zu sehen sind. Und auch diesmal gibt es bekannte Gesichter und Geschehnisse sowie Gegebenheiten, an die man sich gerne erinnert bzw. erstmals entdeckt. Jeder, der in Neuburg zu Hause ist oder einen persönlichen Bezug zur Stadt hat, bekommt nun wieder die Chance, einen ganz besonderen „Neuburger Filmabend“ zu erleben.

Die Vorführung beginnt am Montag, 3. Februar, um 19 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Karten zum Preis von zehn Euro gibt es zu folgenden Zeiten im Pfarrbüro in der Hirschenstraße 156: Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 14.30 bis 16.30 Uhr. Die Einnahmen werden gespendet. Wer Fragen hat, kann sich an das Pfarrbüro unter Telefon 08431/647310 wenden. (nr)