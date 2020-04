03.04.2020

Beratung läuft weiter

Schulden, Krise, Gewalt – die Beratungsstellen der Diakonie helfen

Die Diakonie Ingolstadt hat ihr Beratungsangebot nicht eingestellt, sondern hilft auch während der Corona-Krise. Statt persönlicher Gespräche können sich Bürger telefonisch oder per Mail an die Mitarbeiter wenden. In dringenden Notfällen werden auch andere Wege der Kontaktaufnahme gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonie.

Die sozialen Beratungsstellen des Diakonischen Werks, zu denen unter anderem die Schuldnerberatung, die Zufluchtsstätte für Frauen in Not oder die Beratungsstelle für Menschen in schwierigen Situationen (KASA) gehören, beraten und helfen, damit Familien und Einzelpersonen auch in diesen fordernden Zeiten zu ihrem Recht kommen und ihre Existenz gesichert bleibt. Die Mitarbeiter setzen sich mit allen Ämtern und Behörden, Gerichten, Insolvenzverwaltern, Banken, Inkassobüros, Vermietern und Energieversorgern in Verbindung, um schwierige Situationen für Bürger zu regeln. Auch stellen sie Bescheinigungen zur Erhöhung des Freibetrages für das Pfändungsschutzkonto aus, damit Familien über ihr Einkommen verfügen können.

Rat- und hilfesuchende Menschen können sich an die Diakonie-Außenstelle in Neuburg wenden:

Schuldner- und Insolvenzberatung: Jennifer Kober, 08431/4364745, jennifer.kober@dw-in.de

Tina Heinz, 08431/4364746, tina.heinz@dw-in.de

Allgemeine Sozialarbeit (KASA): Heike Stemmer, Telefon 08431/4364747, heike.stemmer@ dw-in.de

für Frauen in Not: Telefon 08431/60288, zuflucht-nd@dw-in.de (nr)

