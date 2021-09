Berg im Gau/Schorn

Größter Solarpark Süddeutschlands im Donaumoos ist jetzt am Netz

Plus Der größte Solarpark in ganz Süddeutschland bei Schorn in der Gemeinde Berg im Gau ist jetzt offiziell eingeweiht worden. Damit hängt der Solarpark Schornhof nun voll am Netz. Was das auch in Zahlen bedeutet.

Von Manfred Dittenhofer

Blickt man von der Anhöhe am nördlichen Ortsrand von Berg im Gau nach Norden, könnte man fast glauben, dort am Horizont erstreckt sich ein See. Hat sich das Donaumoos so verändert? Ja hat es - allerdings auf technische Art. Denn zwischen Berg im Gau, Grasheim und Karlshuld ist der größte Solarpark Süddeutschland realisiert worden und mittlerweile mit allen Modulen am Netz. Am Freitag wurde die Anlage der Superlative offiziell in Betrieb genommen.

