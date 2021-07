Solarpark in Berg im Gau als "Erfolgsgeschichte": Minister Aiwanger besucht das Donaumoos

Plus Der größte Solarpark Bayerns in Berg im Gau wird noch größer. Für manche Grundstückseigentümer scheint Energiegewinnung vor Ort lukrativer zu sein als Landwirtschaft. Allerdings gibt es auch Sorgen.

Es war die Kartoffel, die das Donaumoos einst aus seiner Armut herausgeführt und die Landwirte zu ansehnlichem Wohlstand geführt hat. Entstanden ist das größte zusammenhängende Kartoffelanbaugebiet in Süddeutschland, in dem über 1000 Familien ihren Lebensunterhalt verdienen. Doch ob die Knolle weiterhin das Brot der Moos-Bauern bleiben wird, ist fraglich. Wachsen statt Kartoffeln, Mais und Getreide künftig vielleicht immer öfter Sonnenkollektoren aus der torfigen Donaumoos-Erde?