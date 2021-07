Akquise in Bergheim: Wer will einen Gasanschluss?

Aktuell ist ein Mobil von Erdgas Schwaben vor Ort in Bergheim, um herauszufinden, wer einen Gasanschluss möchte.

Im vergangenen Jahr startete die Gemeinde Bergheim eine Abfrage, um herauszufinden, wie viele Bürger einen Gas- beziehungsweise einen Glasfaseranschluss möchten. Der Rücklauf lag bei mehr als 90 Prozent, berichtete Bürgermeister Tobias Gensberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Ergebnis: 70 Prozent hätten gerne einen Gasanschluss, fast 80 Prozent Glasfaser.

Mobil von Erdgas Schwaben in Bergheim: Wer möchte einen Gasanschluss?

Mittlerweile hat die Gemeinde mit Erdgas Schwaben einen Partner. Dieser würde den Ausbau der Gasversorgung in Bergheim übernehmen, sofern mindestens 60 Prozent der Haushalte einen solchen Anschluss einrichten möchten. Aktuell ist ein Mobil von Erdgas Schwaben vor Ort, es steht am Gemeindezentrum in Bergheim. Im Sitzungssaal der Gemeinde ist außerdem ein Büro eingerichtet. Ab dem kommenden Montag, 12. Juli, können interessierte Bürger Termine zur Beratung vereinbaren. Die Akquise läuft laut Gensberger bis Ende September. (ands)