Bergheim

vor 33 Min.

Bergheim: Gemeinderat kritisiert Regionalplan zu Bodenschätzen

Plus Der neue Regionalplan sieht für Bergheim zusätzliche Abbauflächen vor. Davon ist der Gemeinderat nicht gerade begeistert.

Von Michael Kienastl

Kies und Sand sind begehrte Rohstoffe – insbesondere in einer Region, die so boomt wie der Großraum Ingolstadt. Aus den Bodenschätzen wird nämlich größtenteils Beton und Mörtel hergestellt. Doch geht es um die Frage, wie viel denn abgebaut werden und was dafür hintangestellt werden soll, tun sich Gräben auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen